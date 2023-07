Malena Guinzburg presentó a su novio y revolucionó las redes: “Dos años con el amor de mi vida”

escuchar

Malena Guinzburg causó revuelo en sus redes con un carrusel de fotografías en las que presentó a su novio Adrián. La comediante y actriz celebró dos años en pareja y reconoció que gracias a él entendió desde otra perspectiva lo que es el amor. Luego de una profunda reflexión, fiel a su estilo, enseñó cuál fue el plan romántico de los dos.

Malena y Adrián se conocieron mediante una aplicación de citas y a raíz de ello se conformó una relación que aún se mantiene en pie, algo que, según dio a entender la comediante en sus redes, no lo esperaba así. Sin embargo, y a pesar del perfil bajo de su novio, Guinzburg posó en Instagram y se mostró muy enamorada.

Malena junto a Adrián (Fuente: Instagram/@mguinzburg)

En una reflexión acerca del tiempo que llevan juntos, la actriz señaló: “Pensé que el amor era pasarla para el or***, pero desde hace dos años descubrí que era todo lo contrario. ¡Tarda en llegar pero al final hay recompensa! 2 años con el amor de mi vida”. En tanto, en sus Stories temporales, compartió con sus más de 700.000 seguidores la cena que mantuvo con Adrián a modo de festejo.

Malena mostró a su novio en redes y causó ternura entre sus seguidores (Fuente: Instagram/@mguinzburg)

En un video grabó a su novio y ambos brindaron con dos copas de champagne a la luz de las velas. “Dos años con el amor de mi vida”, insistió Malena con orgullo. A continuación, mostró el espectáculo que realizó uno de los chefs del restaurante al que asistieron, en donde encendió fuego el interior de una horma de queso, la cual luego iría rellena. “Y si festejamos, festejamos”.

No obstante, la publicación de Guinzburg cosechó más de 100.000 Me Gusta y acumuló decenas de mensajes de elogios ante las tiernas imágenes junto a su pareja. Quienes reaccionaron en primer lugar fueron algunos famosos y compañeros de trabajo de Malena, entre los que destacó Matías Martin, que escribió: “Tanta gente contenta con este posteo, me alegra el corazón. Que sigan disfrutando”. En tanto, Catherine Fulop expresó: “¡Ay qué bellos! Felicitaciones”, en su lugar, Connie Ballarini celebró: “Que viva el amor hermoso como el de ustedes. Felicidades” y Carla Peterson indicó: “Sos lo más”.

Malena aseguró que Adrián es el amor de su "vida" (Fuente: Instagram/@mguinzburg)

Asimismo, los fans de la comediante plasmaron sus opiniones al respecto y remarcaron su alegría por el presente de Guinzburg: “No sabía que estabas en pareja. Cuando te da alegría alguien que no conocés, pero que sentís que se merece todo lo mejor del mundo, es por ahí”; “Cuánto me alegro. Se lo merecen”; “Te merecés todo el amor”; “Listo, definitivamente sos Bridget Jones. Ya llegó tu Mark Darcy”.

La historia de amor de Malena y Adrián

El año pasado, en diálogo con LA NACION, Malena Guinzburg brindó detalles en exclusiva acerca de cómo conoció al “amor de su vida” luego de vencer diferentes estereotipos y temores que la animaron en medio de un contexto de cuarentena.

Malena Guinzburg celebró dos años en pareja junto a Adrián (Fuente: Instagram/@mguinzburg)

“Tenía todos los prejuicios que le puede tener cualquiera, multiplicado por mil por ser conocida. Tener que poner mi nombre y aunque no lo pusiera, que se viera mi cara y que me reconocieran. Me daba mucha vergüenza, pero con la pandemia no tuve mucha opción… Logré vencer mis prejuicios, le di una chance a la app de citas y gracias a eso conocí a mi novio. Reconozco que el chat es un buen filtro. Con él hubo poco boludeo. Empezamos a chatear un viernes, el domingo nos vimos y ya pasó a ser algo real”, relató Malena.

Y cerró: “Descubrí que el amor no es sufrir y que puede ser relajado sin ser un embole. Estoy muy enamorada. Espero estar toda la vida con Adrián. Hacía mucho que no me pasaba”.

LA NACION