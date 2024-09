“Todo tiene un límite”: la justificación del único diputado de Pro que cambió su voto y rechazó el veto de Milei a la ley jubilatoria

Escuchar

El Pro, el principal aliado parlamentario del Gobierno, volvió a exhibir fisuras internas a la hora de votar en el Congreso. Pese a que Mauricio Macri, jefe del partido, había expresado su apoyo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que aumentó las jubilaciones, el larretista Álvaro González fue el único integrante de la bancada que conduce Cristian Ritondo que cambió su postura y acompañó la jugada de la oposición para insistir con la norma que había sancionado por el Congreso para recomponer en un 8,1% los haberes previsionales.

“Pareciera que el plan económico es el déficit cero; todo tiene un límite. Atender la situación de los jubilados era un acto de estricta justicia”, justificó González ante la consulta de LA NACION, apenas terminó la sesión en la que Milei logró frenar la ofensiva opositora para rechazar el veto a la ley de movilidad jubilatoria con el apoyo de 87 “héroes”, como los calificó el primer mandatario.

En junio, cuando la norma fue aprobada por la Cámara de Diputados, González había votado en el mismo sentido que sus compañeros de bloque de Pro. Es decir, rechazó el proyecto impulsado por la UCR, que recibió el aval de Hacemos Coalición Federal, la CC y Unión por la Patria, entre otros. “Esta es la última vez” , le avisó a Ritondo el único dirigente que responde a Horacio Rodríguez Larreta en la Cámara baja.

Ese día, siete integrantes del bloque de Pro se ausentaron en el momento de la votación: María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Héctor Baldassi, Belén Avico, Ana Clara Romero, Héctor Stefani y Aníbal Tortoriello. Frente a la instrucción de Macri de colaborar con el oficialismo y la presión de la Casa Rosada para bloquear el intento de la oposición de insistir con la ley jubilatoria, Vidal, Lospennato, Avico y Tortoriello concurrieron al recinto y respaldaron el veto de Milei. En cambio, Baldassi (Córdoba), Romero (Chubut), quien suele consensuar sus movimientos con el gobernador Ignacio Torres, y Stefani (Tierra del Fuego) volvieron a faltar . Según fuentes de la bancada, Setefani no pudo asistir por razones de salud. Baldassi, por su parte, optó por ratificar su posición anterior y enviar una señal de “coherencia”. Está a favor del equilibrio fiscal, aunque considera que el Gobierno debe atender las necesidades de los jubilados. A sabiendas de que el oficialismo tenía el número para resistir por el quiebre de la UCR, Baldassi presenció el debate, pero se levantó de su banca antes de la votación.

Álvaro González, leal a Larreta, modificó su postura y votó en contra del veto a la ley jubilatoria

Pero González decidió no plegarse a la postura que fijaron Macri y la mayoría de los integrantes de la bancada de Pro, cuyo aporte volvió a ser vital para los planes de la Casa Rosada. Antes de definirlo, habló con Rodríguez Larreta, quien ya había anticipado su discrepancia con el veto total de Milei y difiere de la idea de Macri de cooperar con el oficialismo.

En diálogo con LA NACION, González detalló los motivos que lo empujaron a modificar su voto y desmarcarse de sus pares de Pro. “Primero, pretendo mantener la identidad. Segundo, yo no soy anarquista, nunca lo fui. Es decir, no creo en los que dicen ‘vengo a destruir el Estado’. El Estado debe ser chico y eficiente. Pero es imposible vivir en una Nación sin Estado. Y, tercero, no podemos someter todo al dogma del déficit cero. ¿Queremos que haya déficit? No, pero busquemos dónde recortar” , señala González. Al igual que la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro-CABA), el diputado se siente un rival ideológico de los macristas y bullrichistas que defienden a rajatabla la agenda transformista de Milei y se mantiene alineado con la cosmovisión política de Larreta.

Para González, el Presidente tenía alternativas para ofrecerles una compensación a los jubilados sin dañar sus metas fiscales. Por ejemplo, el diputado de Pro cree que Milei podría haber vetado los artículos de la ley que eran más gravosos en términos de gasto público , como la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas, y ratificar la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios por la inflación de enero que no reconoció el Ejecutivo.

El legislador larreista resalta que el Gobierno de La Libertad Avanza tampoco dispuso un bono para aliviar los bolsillos de los jubilados, que sufrieron los efectos de la licuación que aplicó Milei para bajar el déficit. González repite que no hubo “voluntad política” de atender el reclamo de ese sector de la población y que Milei prefirió enviarles una señal clara a los mercados. “¿Lo hace con la espalda de los jubilados?”, despotrica.

A su vez, González arguye que la administración nacional podría haber recortado recursos de otras áreas para atenuar el costo fiscal de la ley, que iba a incrementar el gasto público en 0,44% del PBI en 2024, según la oficina de Presupuesto del Congreso.

“El Presidente podría tirarles un centro a los tipos que más lo están necesitando. No creo que esta ley desestabilice el programa económico” , señala.

Leal a Larreta en el mundillo de Pro, González, que tiene mandato hasta 2027 y ocupa una silla en el Consejo de la Magistratura, prefiere tomar distancia de la gestión de Milei. Considera que el partido amarillo no co-gobierna con los libertarios. Entiende que la etapa de apoyo incondicional a los proyectos del Ejecutivo se terminó con la sanción de la ley bases y el paquete fiscal.

Dada sus diferencias con el proyecto de Milei, González no estaría dispuesto a sumarse a un interbloque con La Libertad Avanza. Por ahora, esas conversaciones siguen estancadas.

De hecho, persiste el malestar en las filas del macrismo por el decreto del presidente Milei que limita el acceso a la información pública. En las últimas horas, hubo conversaciones entre referentes de la bancada y representantes del Ejecutivo, como María Ibarzábal Murphy, pero no hubo avances en la negociación. Santiago Caputo, el asesor multifunción de Milei, insiste en que no aceptarán modificaciones, pese a que Guillermo Francos, jefe de Gabinete, había abierto las puertas a discutir esa posibilidad. Silvana Giudici y Karina Banfi (UCR) están al frente de las tratativas. “Hay diálogo, pero no hubo concreciones o respuestas”, afirman en Pro.

Ritondo habla con De Loredo, durante la sesión en Diputados Fabián Marelli