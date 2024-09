El veto de Milei | El Gobierno se asegura el número para blindar el freno al aumento a los jubilados

Escuchar

En una sesión cargada de tensión, el oficialismo de la Cámara de Diputados confía en que finalmente logrará torcerle el brazo a la oposición y frenará su ofensiva para insistir, con los dos tercios de los votos, en la ley jubilatoria vetada por el presidente Javier Milei. El oficialismo, en alianza con el bloque Pro, un mosaico de bloques aliados y media docena de diputados radicales , logró en las últimas horas reunir el tercio de las voluntades para bloquear la insistencia.

A los diputados que ya habían anunciado un giro en su posición se sumó durante la sesión el rionegrino Agustín Domingo, que confirmó la abstención del bloque Innovación Federal, ligado a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Sus 8 integrantes habían votado a favor de la ley en la sesión de junio.

La ley vetada establece una mejora en los haberes jubilatorios con la recomposición del 8,1% por la inflación de enero que no fue reconocida por el Gobierno. Asimismo, ratifica la fórmula de movilidad que impuso el Gobierno por decreto, por la cual se actualizan los ingresos de los jubilados por inflación.

Además, propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas. Estos dos artículos son los más resistidos por el Poder Ejecutivo, que advirtió que la norma implicará un costo fiscal del 1,2 puntos del PBI.

“Parece que (el oficialismo) tiene el número para bloquear la insistencia. No van a ganar ustedes, no vamos a perder nosotros. Son los jubilados los que van a perder. Sobre cómo consiguieron el número, me voy a eximir de hablar. Hay acuerdos y fotos en la Casa Rosada que degradan a la política”, asestó el diputado Juan López, de la Coalición Cívica, en alusión a la foto que retrató a Milei con cinco diputados de la UCR que anticiparon que sostendrán el veto presidencial sobre la ley jubilatoria.

La sesión se desarrolla en un clima de tensión, dentro y afuera del recinto –donde se desarrolla una manifestación convocada por agrupaciones kirchneristas y de izquierda-, oficialistas y opositores pulsean los votos hasta último momento. El quorum se alcanzó con la presencia de todos los bloques, incluidos los cinco radicales que ayer se retrataron con el presidente Milei.

Es ahora o nunca



El país que dejó el kirchnerismo no da tiempo a vacilaciones ni tibieza. Llevamos más de 20 años sin que nada cambie, como también pasa en Misiones.



Por eso VOY ACOMPAÑAR el compromiso del presidente @JMilei de cuidar el equilibrio fiscal para evitar recaer en… — Martin Arjol (@MartinArjol) September 11, 2024

El debate arrancó con la jura de Nancy Ballejos, diputada que reemplazará al diputado Pedro Galimberti, nombrado por el Poder Ejecutivo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), que terminó aceptando ahora. Se trata de un cargo en un ente binacional para el que lo propuso el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio. Con esta baja, el radicalismo quedará reducido a 33 miembros, ya que la flamante diputada integrará el bloque de Pro.

“¡Hicieron renunciar a un diputado para ganar un voto más para el oficialismo!”, despotricó Cristian Castillo, de la izquierda.

Acto seguido, la diputada de Pro, Silvana Giuidici, solicitó que se vote sin dar lugar al debate; la moción fue rechazada por el diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal, como su par Germán Martínez, de Unión por la Patria, y Rodrigo De Loredo, jefe de la UCR.

“Todos coincidimos en tratar de acortar el tiempo de debate, pero el tema es muy importante y trascendente para un amplio sector de la sociedad, que son los jubilados. No estamos de acuerdo”, sostuvo.

Para ordenar la sesión, los jefes de bloque pidieron un cuarto intermedio en sus bancas. El oficialismo y, sobre todo Pro, quieren finiquitar cuanto antes la sesión para evitar el costo político que les implica sostener el veto presidencial. La oposición, por el contrario, pretende extender la discusión para dejar en evidencia quiénes están a favor y quiénes en contra de favorecer una mejora en los jubilados.

Catarata de críticas al Gobierno

Arrancaron el debate los diputados de izquierda, que denunciaron que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich frenó la llegada de micros con manifestantes contra el veto.

“Los ensobrados, sean del radicalismo o del bloque que sea, tienen que dar explicaciones frente al pueblo que está indignado. Si hay algo que está claro es que esta ley poco incide en el equilibrio fiscal que tanto dicen defender. No les preocupa el equilibrio fiscal, les preocupa que los mismos de siempre sigan ganando a costa de las mayorias populares”, asestó Vanina Biasi.

Sorprendió con su discurso opositor la diputada Lourdes Arrieta, la diputada libertaria que dio un portazo del bloque de La Libertad Avanza tras el escándalo por la visita a un grupo de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza. Arrieta se encolumnó detrás del rechazo al veto.

“Me pregunto qué significan los jubilados para este gobierno y para los gobiernos anteriores. Quiero decirles que los jubilados para nada son unos pasivos fiscales -sostuvo-. Cuando milité por las ideas de Javier Milei el año pasado, creíamos que el ajuste iba a ser para la casta, para quienes se quedan con los negociados del Estado, pero no para los jubilados , que hoy tienen que enfrentar un momento de crisis. Entiendo la política de shock, pero también entiendo a los jubilados porque me muevo por todos lados sin ningún privilegio. Creo que se le debería dar el aumento.”

También el santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) fue crítico del veto presidencial y apuntó contra el Gobierno por su “alta insensibilidad”. “Las razones fiscales invocadas no son ciertas, creo que hay una especulación absurda -sostuvo-. El presidente debería ahorrarse los adjetivos y mostrarse más serio y responsable y darse cuenta que llegar a jubilado no es un privilegio. Creo que la alta insensibilidad, lejos de arrimar a una solución, lo que hace es profundizar un castigo inmerecido para las personas que trabajaron toda su vida”.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro embistió contra aquellos que en su momento votaron a favor de la ley jubilatoria y, ahora, se contradicen. También aludió a sus excolegas de Juntos por el Cambio que, en su momento, llevaron como bandera la defensa de los jubilados.

“Estamos frente a la fe de los conversos, de los piruleros –arrancó Ferraro-. Lo que hoy está pasando acá tiene que ver con lo que es el transfuguismo político y la liviandad argumental; eso lleva al deterioro de la representación política y debilita el sistema de partidos. Genera la sensación de una gobernabilidad cada vez más opaca, vaya a saber por qué transacciones”.

Desde Innovación Federal, el diputado Agustín Domingo fue crítico del veto presidencial aunque le dio una buena noticia para el oficialismo: sus ocho integrantes se van a abstener en la votación.

Ante el riesgo cierto de no conseguir los dos tercios de los votos para insistir en la norma, los opositores evaluaron hasta última hora distintas alternativas para evitar una derrota en manos del oficialismo y sus aliados. En el seno de los bloques dialoguistas, en el radicalismo no descartaban solicitar una insistencia parcial con el veto: para ello propondrían que, en lugar de votar “in totum” por la insistencia de la ley, se lo haga artículo por artículo. Esta alternativa les permitiría sumar votos para, al menos, salvar el veto la recomposición del 8,1% de los haberes.

Sin embargo, esta alternativa perdió peso en las horas previas a la sesión, ya que Unión por la Patria no estaba de acuerdo con la estrategia. “Vamos a ir a todo o nada”, anticiparon las distintas voces opositores.

Noticia en desarrollo

