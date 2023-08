escuchar

Trabajadores del Conicet se movilizaron este viernes por la tarde junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, frente a la explanada del Polo Científico-Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo, tras la propuesta del candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de privatizarlo.

La convocatoria comenzó pasadas las 16 en la explanada del Polo Científico-Tecnológico, ubicado en Godoy Cruz 2320, en repudio a los recientes dichos de Milei quien prometió privatizar el Conicet y el cierre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, si es elegido presidente.

Marcha de "científicos" del CONICET que dan por descontado que Milei es el próximo presidente y van a tener que dejar de parasitar del Estado, en horario laboral, cuando los que les pagamos el sueldo tenemos que estar trabajando para mantenerlos

En la movilización podía verse una pancarta gigante con el texto “No al cierre del Conicet” y otros carteles con consignas como “Ciencia es desarrollo estratégico” o “La ciencia argentina hace, y la vamos a defender siempre”.

“No se discute la ciencia, no se discute la educación, no se discute la obra pública. No podemos volver atrás en esos logros y en esos derechos ganados”, afirmó una las disertantes del encuentro. ”Para eso necesitamos estar acá y demostrar que somos muchos los que pensamos que esto no puede volver atrás de ninguna manera”, agregó.

En tanto, el ministro de Ciencia y Tecnología difundió desde su cuenta de Twitter imágenes de la manifestación. ”Ahora cientos de científicos, trabajadores y otros argentinos estamos en la explanada del Polo Científico en defensa del Conicet y del enorme desarrollo de la Ciencia y la Tecnología nacional”, manifestó Filmus.

Seguimos en el Polo Científico en defensa del #CONICET y del trabajo de nuestros investigadores/as. Los argentinos/as estamos convencidos/as de que la ciencia es la llave para construir un país más justo, desarrollado e igualitario.



LA CIENCIA NO ES CARA;

CARA ES LA IGNORANCIA

Acompañado del hashtag #LaCienciaArgentinaHace, Filmus adjuntó a la consigna la frase del Premio Nobel argentino Bernardo Houssay: “La ciencia no es cara; cara es la ignorancia”.

”Seguimos en el Polo Científico en defensa del Conicet y del trabajo de nuestros investigadores. Los argentinos estamos convencidos de que la ciencia es la llave para construir un país más justo, desarrollado e igualitario”, ratificó en otra publicación.

La respuesta de la directora del Conicet

La marcha de este viernes se llevó a cabo después de que varios referentes del Conicet le contestaran al candidato de la La Libertad Avanza. Tal fue el caso de la directora del organismo, Ana Franchi. “¿Vamos a hacer como otras veces? ¿Darles un pasaje y exportarlos?”, planteó.

La directora del organismo consideró, además, que las propuestas del actual diputado nacional no representan solo un ataque a la ciencia y la tecnología, sino que van directamente contra el Estado, y recordó lo que sucede en otros países, como Alemania, donde -según aseguró- ponen en el foco en estos desarrollos.

Javier Milei prometió privatizar el Conicet.

Franchi también dijo que ya el jueves escuchó lo que el libertario había propuesto y destacó que en el organismo no solo forman gente que permanece en esas oficinas sino que también crean “cuadros importantísimos” que se insertan en grandes compañías. “Por eso tenemos empresas farmacéuticas que pueden producir los medicamentos que se producen en la Argentina, gente en Vaca Muerta y en muchísimos lugares. ¿Esa gente no va a vivir del Estado? No, va a las empresas y aporta después al Estado, pero sobre todo al desarrollo del país”, resaltó la doctora en Ciencias Químicas,

A mediados de esta semana, Milei dijo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Conicet, deberían quedar “en manos del sector privado”. Sobre eso acotó: “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo. ¿Qué productividad tienen [los científicos]? ¿Qué han generado? Buscaremos la forma de asignarlos a otras cosas”.

