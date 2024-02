escuchar

Juan Grabois le sumó una arista judicial al enfrentamiento que los movimientos sociales alineados con Unión por la Patria sostienen con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentó una denuncia contra Pettovello, en la que la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina”.

Según consta en la denuncia de Grabois, la ministra está “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema” . La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº7, del magistrado Sebastián Casanello, y Grabois tiene el patrocinio del abogado Nicolás Rechanik.

Tras recordar que “se estima que el 64% de los niños y adolescentes que viven en este país son pobres”, Grabois planteó en su denuncia que “la única medida tomada por el actual Gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar, pero al mismo tiempo suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país, cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar ”.

Juan Grabois denunció a Pettovello Santiago Filipuzzi - LA NACION

En la denuncia se especificó que existen “1253 comedores y merenderos” inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom), en los que “se alimentan al menos cuatro millones de personas”.

“Corresponde, prima facie, adecuar típicamente los hechos como constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal de la Nación”, de incumplimiento de los deberes de funcionario público , se puntualizó en la presentación de Grabois, que pidió que Pettovello sea citada a declaración indagatoria y que, como testigos, sean convocados los responsables de comedores populares de Córdoba, Corrientes, Lanús, Mar del Plata y El Bolsón.

En su presentación, Grabois también reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria “informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.

Los movimientos sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en la que Grabois es uno de los referentes, protagonizaron esta mañana una protesta contra Pettovello. Se congregaron en una extensa fila que ocupó unas 20 cuadras y que comenzó frente al Ministerio de Capital Humano, para reclamar ser atendidos por la ministra, algo que no sucedió. Pettovello dijo que no los recibiría porque no los había convocado.

"Así es cómo lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda… pic.twitter.com/IiOiTNZ9TG — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 5, 2024

La fila se organizó como protesta luego de una controversia previa, la semana pasada, cuando la titular de la cartera que absorbió el Ministerio de Desarrollo Social y otras áreas había señalado que recibiría a las personas que tuvieran “hambre”, pero no “a los referentes de las organizaciones sociales”, mientras un grupo de personas se manifestaba frente a su ministerio.

“Ahora la ‘gente que tiene hambre’ fue, pero Pettovello dice que no quiere atender a nadie. Ahora que puede chequear ‘DNI, nombre, de dónde son’ de miles de jefes y jefas de hogar sin intermediarios, no va. Lo mismo dicen sus empleados en las delegaciones provinciales. La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria”, escribió Grabois en su cuenta de la red social X (anteriormente, Twitter).

“Ha demostrado ser una persona ignorante, con su mente infectada de prejuicios. La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laburantes y la clase media. Ahora la variable de ajuste es la comida y los niños, no los ‘intermediarios’”, completó Grabois.

LA NACION