Tras el paro de ATE, Rodolfo Aguiar se defendió de la denuncia de Bullrich y apuntó contra la reforma laboral

El líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó en duros términos la denuncia que el Ministerio de Seguridad presentó en su contra por haber afirmado en un programa de televisión que su trabajo es “provocar la crisis de este gobierno”. En plena jornada de paro de los estatales, el sindicalista dijo que se trató de un “recorte tendencioso” que fue utilizado por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

“Yo dije que pasaron las elecciones, pero que los problemas que siguen existiendo en la Argentina son los mismos. Por lo tanto, que una vez que se aplacara la polvareda electoral iba a comenzar a crecer el conflicto y que el Gobierno entraría en crisis. Eso es lo que dije”, expresó Aguiar en diálogo con LN+.

Y en esa línea, agregó: “Es un recorte tendencioso de una nota televisiva que utilizó el Ministerio de Seguridad para hacer una denuncia pública penal e intentar sacar el foco de atención de lo que tenemos que discutir que es la reforma laboral”.

Polémicos dichos, paros y tensión: Aguiar encabezó una marcha tras la denuncia del gobierno

La denuncia del Gobierno

Las declaraciones de Aguiar se dan luego de que el Ministerio de Seguridad presentara este lunes una denuncia en su contra por haber propinado una “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”, al afimar que su trabajo es “provocar la crisis de este gobierno”.

Patricia Bullrich, ministra de Seguriad de Javier Milei y senadora electa, consideró que debe investigarse al gremialista estatal ya que su actitud busca “afectar el mandato popular” del Presidente.

En la denuncia penal ante la Justicia Federal, presentada por Fernando Soto (director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la cartera que conduce Bullrich), se afirmó que, “ante la noticia de la futura presentación por parte del gobierno nacional de un proyecto de ley de reforma de la legislación laboral, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”.

Así, la cartera que conduce Bullrich calificó “altamente reprochables” las manifestaciones públicas formuladas por Aguiar, al considerar que el gremialista “tiene la responsabilidad de ejercer la representación de trabajadores del Estado”.