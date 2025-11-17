Patricia Bullrich denunció al jefe ATE por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia por “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática” contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, luego de que el sindicalista afirmó que su trabajo es “provocar la crisis de este gobierno”.

La funcionaria del gobierno de Javier Milei y senadora electa consideró que debe investigarse al gremialista estatal porque con su actitud busca “afectar el mandato popular” del Presidente.

En la denuncia penal ante la Justicia Federal, presentada por Fernando Soto (director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la cartera que conduce Bullrich), se afirmó que, “ante la noticia de la futura presentación por parte del gobierno nacional de un proyecto de ley de reforma de la legislación laboral, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”.

Según el planteo que formalizó Soto por orden de Bullrich, “las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado resultan altamente reprochables”.

Aguiar, se afirmó en la presentación del ministerio ante la justicia federal, busca “afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”.

En la denuncia, se puntualizó que la frase textual de Aguiar que motivó la presentación fue: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. El sindicalista estatal pronunció esa frase la semana pasada, en una entrevista televisiva en el programa QR, del canal Bravo TV.

Tras conocerse la denuncia, Aguiar respondió que “el que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este gobierno” y que “el ejemplo más claro es el protocolo antimovilización y la represión de todos los miércoles”. En un comunicado de prensa, indicó: “Se ve que a Bullrich no le alcanzan la policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto”.

ATE anunció un paro contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno. La medida de fuerza será este miércoles e incluirá una movilización a la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, a las 12.