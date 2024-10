Tras la agresión a Martín Menem, atacaron a un militante de LLA en la previa del acto de Karina Milei en La Plata

Escuchar

Tras la agresión que sufrió ayer en Río Gallegos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, este viernes por la tarde manifestantes opositores atacaron a un militante de La Libertad Avanza (LLA) en la previa del acto que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, encabezó en La Plata. Según denunció el propio Menem en X junto a un video del joven agredido que recibió piedrazos en la cabeza.

“De a 20 y a los piedrazos. La intolerancia del kirchnerismo a la construcción de una nueva Argentina”, apuntó Menem en la red social, minutos antes de comenzar el acto político realizado en el Club Copara, en el barrio de Villa Elvira. El vicepresidente de LLA también estuvo presente en la capital bonaerense para presentar al partido en la Provincia junto al armador local Sebastián Pareja.

“Estábamos bajando del colectivo, e íbamos para el evento cuando un grupo de al menos 20 personas, entre hombres y mujeres, vinieron en patota y nos empezaron a agredir verbalmente. Después me tiraron un piedrazo y no sé como no me desmayé. Me quedé medio mareado y cuando reaccioné ya estaba rodeado. Ahí me empezaron a golpear entre varios”, relató el joven militante en la grabación difundida por Menem.

Además de los incidentes entre manifestantes opositores y militantes de LLA, también aparecieron pintadas contra el gobierno de Javier Milei en los alrededores del club donde esta tarde se realizó el acto partidario , exclusivo para militantes, el cual esta vez no contó con una transmisión para la prensa. A lo largo del encuentro, la hermana del Presidente apuntó contra “la antigua política” y los “que quieren que nada cambie”.

“A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo” , sentenció Karina Milei. “Quieren que este gobierno fracase. Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, señaló la integrante del “triángulo de hierro”.

“Por eso, no nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con La Libertad Avanza fuerte para llenar el Congreso de Diputados y Senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”, completó la secretaria de la Presidencia.

Bajo este contexto, es que se sucedieron los incidentes registrados en calle 7 y 86, pese a la gran presencia policial en el lugar. También hubo un cacerolazo protagonizado por unas 20 personas, en 83 entre 5 y 6.

“Detrás de causas nobles se esconden otros intereses. ¿Y si esto sale bien? El año que viene hay elecciones y el temor de los que están perdiendo terreno es ver que otra Argentina es posible”, dijo Pareja ante los anuncios de escraches en el lugar.

“A quienes se organizan para escracharnos, nosotros no les tenemos miedo -dijo Menem-. Ni aquí en la provincia de Buenos Aires, ni en ningún rincón de la República Argentina. Los violentos tratan de interrumpir el rumbo que han elegido 15 millones de personas. Lo hacen porque estamos terminando con el choreo. No vamos a retroceder”.

Las declaraciones de Pareja y Menem se dan tras las agresiones que recibió el titular de la Cámara de Diputados ayer en Río Gallegos cuando fue a inaugurar un local de LLA. Allí, un grupo de manifestantes convocados en defensa de la universidad pública arrojó al legislador huevos, agua, y bolsas de basura.

Más agresiones

Una escena similar se produjo la semana pasada en la previa de una actividad de militantes de LLA en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuando los diputados libertarios Agustín Romo y Santiago Santurio se disponían a brindar una charla junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los legisladores habían organizado un encuentro provincial de universitarios libertarios, donde iban a exponer junto a Álvarez en el Aula 105, a partir de las 16. Cuando la agrupación Unidad por el Trabajo Estudiantil (UniTE) se enteró de la charla, compartió un flyer que rechazaba el encuentro: “No son bienvenidos quienes quieren cerrar la UNLP”. También convocaron a una concentración afuera del edificio en su repudio.

En los videos que se viralizaron en redes sociales, se puede una gran convocatoria en las inmediaciones y que los militantes libertarios buscaban ingresar al establecimiento. En una de las grabaciones, se ve cómo varios hacían comentarios con el objetivo de chicanear: “Somos leones, no tengan miedo”, “¿quién va a cobrar?”. Santurio admitió más tarde en LN+ que les gritó “no son dueños de la universidad”.

Los videos mostraron cómo los diputados provinciales comenzaron a caminar entre la multitud y ahí fue cuando el caos comenzó. Mientras los insultaban, los legisladores debieron abrirse paso a empujones con algunos manifestantes.

