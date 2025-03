Duras críticas de Mauricio Macri al “triángulo de hierro” del Presidente: “La obsesión de Karina Milei es ir por Pro”

En un balance de gestión de La Libertad Avanza (LLA) e iniciada la cuenta regresiva para las elecciones legislativas, el expresidente Mauricio Macri criticó con dureza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Santiago Caputo, el “triángulo de hierro” que rodea a Javier Milei. “Había mucha gente [de Pro] que podía reforzar el Gobierno para que genere confianza y claramente su círculo dijo que no. Porque no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía ‘sí, me parece fantástico’, lo anotaba, pero nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país terminamos en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el país”, dijo el exmandatario.

“Para nadie es entendible que en el diario se lea todo el día que la obsesión de Karina Milei es ir por Pro. Porque si bien es en la ciudad de Buenos Aires eso es ir por Pro porque la estrategia es ir por Pro. Honestamente, no entiendo”, se explayó Macri en diálogo con radio Mitre este lunes. El expresidente dijo no conocer a la hermana del actual mandatario nacional.

“No puedo entender que aquel partido que le saco la Ley Bases; que le evitó que le volteen el DNU; que hace pocas horas, en ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose y pegándose, saco el DNU para que puedan negociar con tranquilidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la respuesta es una lista de Karina Milei que su obsesión es criticar a Pro”, prosiguió Macri, que no dudó en destacar la labor de su partido en el distrito porteño, al que describió como “una isla”, durante estos últimos años en que “el populismo” gestionaba a nivel nacional.

Macri fue por más y apuntó contra Milei: “Como prioridad, para un presidente que llegó en forma increíble, inédita, con su hermana y sus cuatro perros al poder, tiene que preocuparse por reforzar todo lo posible su gobierno”. Para el referente de Pro, la actual gestión debería haberse enfocado en provincias tomadas por el feudo, y ejemplificó con el caso de La Rioja, porque “hubiera sido más lógico”. “Pro fue el que siempre inició el cambio y la ciudad de Buenos Aires demostró que había otra forma de hacer política, de gestionar, con equipo. Es como increíble que ahora es la prioridad de Karina Milei la ciudad y Pro”, volvió a criticar.

Este sábado, la LLA presentó su lista de candidatos para las elecciones porteñas. Manuel Adorni, actual vocero presidencial, será el encargado de encabezar la propuesta electoral del oficialismo nacional. Karina Milei, en tanto, estuvo presente en el acto de formalización. “Voy a representar las ideas de la libertad en la ciudad de Buenos Aires, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante”, señaló Adorni en X.

Adorni estará acompañado por la directora del Banco Nación, Solana Pelayo, y el tercero será el secretario general de LLA en Capital, Nicolás Pakgojz. La lista incluye también a figuras vinculadas al armado original de LLA, como Juan Pablo Arenaza, exlegislador porteño, y Rebeca Fleitas, actual diputada nacional.

“Lamento que Karina Milei y Santiago Caputo hayan sido siempre una traba a todas las cosa que el Presidente me decía que sí. Si ellos se enojan conmigo porque tengo propuestas, y si, siempre tengo propuestas, tengo sueños. Le tendrían que decir gracias a Pro por tanta generosidad, tanta grandeza. Tuve muchas críticas dentro de Pro que no nos convenía sacar las papas del fuego y, en cambio, que dejara que entrenen en crisis y nosotros dijimos hace rato que no era lo correcto”, prosiguió en su fuerte crítica hacia el entorno más cercano al mandatario nacional. Macri dijo que se eligió apoyar un rumbo en el que creyeron.

“En vez de abrirse se cierra y se obsesiona con cosas como ‘hay que terminar con Macri, hay que terminar con Pro, hay que tomar la Ciudad’”, apuntó Macri.

Noticia en desarrollo

LA NACION