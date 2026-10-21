Tras otra reunión, Pro espera definiciones del oficialismo por las PASO para avanzar en un acuerdo

El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Se trata de una de las principales aspiraciones del gobierno de Javier Milei, pero que aún luce complicada en su tránsito por la Cámara Alta.

La Mesa Política, encabezada por Karina Milei, se reunió antes del encuentro de los libertarios con los dirigentes de Pro Presidencia

Fue el quinto encuentro entre ambas terminales. Los cónclaves comenzaron luego de una charla telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri, a mediados de agosto pasado.

Participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, por el oficialismo, quienes recibieron en Casa Rosada al presidente del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

Según dejaron trascender en la Casa Rosada, entre los temas conversados figuraron “los principales proyectos de la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno, como el presupuesto 2027, la ley de defensa de la soberanía nacional, la ley de biocombustibles y la reforma electoral”.

Cristian Ritondo concurrió a la Casa Rosada con Fernando de Andreis Fabián Marelli

LA NACION pudo saber que el encuentro fue más breve que los anteriores, que habitualmente se extienden por más de dos horas. Esta vez la extensión fue menor porque se prolongó la mesa política que se dio previamente y, a las 17, había reuniones de presidentes de bloque en la Cámara de Diputados, a la que Ritondo y Martín Menem, fueron juntos desde la Casa de Gobierno.

En Pro explicaron que LLA “insiste” en que el acuerdo electoral se haga, pero agregaron que la eliminación de las PASO es “parte de ese acuerdo electoral que ellos plantean”. Y, en ese sentido, los representantes de Pro volvieron a plantear a los libertarios que buscaran el consenso necesario en el Senado, donde el bloque libertario puede destrabar los votos que necesita, para el acompañamiento del proyecto, que por ahora luce esquivo para el oficialismo.

El encuentro de este martes fue parte de las conversaciones quincenales que se dan entre ambos espacios, con miras a lo que puede suceder en las elecciones de 2027.

“Estamos lejos de un acuerdo electoral”, habían afirmado a LA NACION hace un mes en Pro, tras salir de una reunión en la Casa Rosada. Desde entonces, por distintos motivos no se habían retomado los encuentros.