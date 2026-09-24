Pro, tras la cuarta reunión con el Gobierno: “Estamos lejos del acuerdo electoral”

La cuarta reunión entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro dejó a las claras que la relación entre el oficialismo y su socio más fiel no se encauza todavía hacia un pacto de cara a las elecciones 2027.

“Estamos lejos de un acuerdo electoral”, afirmaron a LA NACION esta tarde, tras salir de la Casa Rosada, los diputados nacionales Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, emisarios de Mauricio Macri, que se juntaron con los de Karina Milei: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. El jefe de Diputados, Martín Menem, estuvo ausente con aviso.

La frase fue la más fuerte que pronunciaron hasta ahora tanto Ritondo como De Andreis. Al contrario que las veces anteriores, en las que contaron a la prensa acreditada que repasaron el estado de cada uno de los partidos en las distintas provincias, esta vez prefirieron exponer un crudo diagnóstico sobre el poco avance de estos mitines.

No obstante, y debido a que a las charlas les queda un largo derrotero, evitaron profundizar sobre los motivos por los que no se llega a un entendimiento y aclararon que “nunca” harán nada para favorecer “la vuelta al populismo”.

Más allá que Ritondo y De Andreis evitaron profundizar, otras fuentes del partido amarillo sí exponen la disconformidad que hay en Pro con la posición del Gobierno en medio de esta negociación.

Puertas adentro, fuentes de Pro se quejan de que LLA quiere volcar toda la negociación hacia su lado, mientras no garantiza pautas mínimas de convivencia, como evitar complicar la gestión diaria en los lugares donde actualmente gobierna Pro.

“Cometen error tras error, no se corresponden las actitudes de cada partido”, protestan en el macrismo. “Con Pilar Ramírez lo molestan a Jorge Macri en la Ciudad, en Chubut a Nacho Torres, los concejales en las localidades donde gobernamos”, trinan.

Cautos pese a la valoración negativa sobre la velocidad del acuerdo, Ritondo y De Andreis evitaron reclamos de ese tipo y tampoco expusieron las disidencias. Ante la consulta de LA NACION sobre si hubo algún pedido para que paren los dardos de LLA a la gestión de Jorge Macri en la Capital, Ritondo dijo: “No, hablamos en general, no de la Ciudad. Pero sin dudas sabemos la valoración que tiene la gente de la gestión de Pro desde 2007. Nosotros no es que criticamos que nos critiquen. Como acá, hay un ámbito de confianza para que si hay algo que tienen para aportar, lo hagan”.

Para matizar la lentitud de las conversaciones hacia 2027, Ritondo y De Andreis aseguraron que en la reunión de hoy tomaron buena parte la conversación los proyectos que el Gobierno mandó al Congreso.

Noticia en desarrollo