Tras sus dichos contra De la Sota, la oposición cargó contra Carrió

"Vine a poner el cuerpo", dijo Carrió al llegar a la Cámara Crédito: Twitter

Sin retractarse, la diputada vinculó al exgobernador con el avance del narcotráfico en Córdoba

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2019

La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) no se retractó. Se acomodó en su banca en el recinto de la Cámara de Diputados dispuesta, como ella dijo, a "poner el cuerpo" y consciente de que iba a enfrentar una catarata de críticas y reproches por su exabrupto de anteayer en Córdoba."Gracias a Dios murió (José Manuel) De la Sota", había dicho Carrió al aludir al exgobernador cordobés, fallecido el año pasado. La oposición no se lo perdonó.

Antes de ingresar en el recinto, Carrió aclaró que sus palabras tuvieron "un sentido espiritual". "No lo dije en sentido político. Lo recordé (a De la Sota) porque yo estaba hablando del narcotráfico en Córdoba, y nadie habla de narcotráfico en Córdoba", enfatizó a LA NACION. Poco después, ya sentada en su banca, pidió la palabra para responder a las embestidas de la oposición.

"Como yo creo en Dios, quizá los otros no entiendan lo que yo pienso. Yo no estaba hablando mal de De la Sota, incluso yo lo conocí -enfatizó Carrió-. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Y ahí todos se callan y nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en esa provincia".

La oposición no dejó pasar la oportunidad. Una de las más duras fue Victoria Donda (Somos). "Carrió, te quiero decir: me das vergüenza. Me da vergüenza ser dirigente política y compartir un recinto con una mujer que se mofa de la tragedia y de la vida de un argentino que, con diferencias o no, también peleó por la democracia", señaló.

Previamente, la diputada Cecilia Moreau (Frente Renovador) reprodujo en el recinto una grabación con un discurso de Raúl Alfonsín, poco antes de morir, en el que describía a Carrió como "hipócrita" y "enemiga" de la UCR. "Le falta estabilidad mental, entre otras cosas", fue otra frase del expresidente.

Desafiante ante las críticas, Carrió levantó la voz. "Es una gracia de Dios que ustedes me acusen. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo", exclamó, tras lo cual se retiró del recinto. Afuera, se tomó una foto tumbada en el piso, con las piernas elevadas contra la pared. "Acá estoy, tirada por los golpes del kirchnerismo", bromeó.

No solo la oposición repudió los dichos de Carrió: también dentro del oficialismo se escucharon, por lo bajo, fuertes críticas a su estilo. Algunos lo exteriorizaron. "Esperaba que Carrió utilice la sesión para pedirle disculpas a la familia de De la Sota y a los cordobeses/as que se sintieron dolidos. Sigo esperando. La contienda política merece reconocer los límites de la humanidad", sostuvo la diputada cordobesa Brenda Austín (Cambiemos).

El exabrupto de Carrió tuvo lugar en Cruz del Eje, mientras acompañaba al candidato a gobernador Mario Negri. En conferencia de prensa, ella se quejó de que la tildaran de "denunciadora serial", tras lo cual agregó: "Mirá, gracias a Dios murió De la Sota. Porque ahí sí sabrían lo que es una denunciadora. Lo que Córdoba tiene que plantearse hoy es quién maneja la droga a partir de ahora".

Rápidamente, sus dichos se volvieron virales y provocaron la reacción de la familia del exgobernador. Ayer, en el recinto, la diputada Adriana Nazario (Alternativa Federal), viuda de De la Sota, pidió la palabra para plantear una cuestión de privilegio contra Carrió. Las cuestiones de privilegio son mociones que los legisladores pueden presentar cuando entienden que se han afectado sus fueros parlamentarios.

"Sus palabras han sido ofensivas y altamente agraviantes, porque difaman a una persona que no se puede defender, que está muerta. Invocar a Dios y agradecer por su muerte..., estuve tratando de encontrar un adjetivo calificativo para eso y no lo puedo encontrar. Es increíble", sostuvo Nazario.

La diputada recordó que De la Sota fue electo tres veces gobernador. "Antes se cansó de perder elecciones, pero nunca agredió a un adversario. Él planteaba que había que debatir ideas, que en campaña no vale todo".