Carrió, frente a las críticas de los diputados: "Vengo a poner el cuerpo"

24 de abril de 2019

"Vengo a poner el cuerpo", dijo, con una sonrisa, la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) al momento de ingresar este mediodía en la Cámara de Diputados, donde la espera una lluvia de reproches de la oposición por su exabrupto de ayer, en Córdoba. "Gracias a Dios murió (José Manuel) De la Sota", había dicho Carrió al aludir al exgobernador cordobés fallecido el año pasado. Tras recibir una catarata de críticas, la diputada pidió disculpas.

Elisa Carrió se refirió a sus dichos sobre De la Sota

En un breve diálogo con LA NACION, Carrió sostuvo: "Yo siempre doy gracias a Dios por todo. Lo dije en un sentido espiritual. No lo dije en un sentido político. Lo recordé (a De la Sota) porque yo estaba hablando del narcotráfico en Córdoba, y nadie habla de narcotráfico en Córdoba", enfatizó. "Como ven, yo hago más divertidas las campañas", dijo, sonriente.

En la sesión de hoy, la diputada será blanco de diversas cuestiones de privilegio del bloque Alternativa Federal, donde revistan los diputados del PJ por Córdoba. Entre ellos Adriana Nazario, mujer de De la Sota, quien encabezará las críticas. Cuando se le preguntó a Carrió si le va a responder, sostuvo: "No sé, yo vengo acá a poner el cuerpo para que me peguen, hace 25 años que me dicen de todo". Y recordó que un día como hoy, hace un cuarto de siglo atrás, planteó su primera disidencia pública al votar en contra del Pacto de Olivos en la Convención Constituyente de 1994.