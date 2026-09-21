Tucumán, la provincia que más gasta por sus legisladores: $3.725 millones por cada banca

CÓRDOBA.- Tucumán es la jurisdicción que más recursos destina por legislador provincial en el país. Su Poder Legislativo tiene 49 representantes y un presupuesto de $182.504 millones para este año, $3.725 millones por cada uno. En el otro extremo aparece San Luis: con 52 legisladores y un presupuesto de $9.148 millones, el costo por representante es de $176 millones. La diferencia entre ambos distritos es de 21,2 veces.

El estudio, que la Fundación Libertad realiza desde 2018, toma las partidas asignadas a los poderes legislativos de las 24 jurisdicciones y las relaciona con la cantidad de integrantes de cada cámara. En conjunto, las provincias destinan $1,835 billones a sus 1.199 legisladores, lo que lleva el gasto promedio a $1.531 millones anuales por banca.

Después de Tucumán aparecen entre los mayores costos individuales CABA (60), con $3.402 millones por representante, y Chaco (32), con $3.057 millones. Le siguen Santa Fe (69), con $2.780 millones, y Buenos Aires (138), con $2.746 millones.

En el otro extremo -después de San Luis (52)- con $176 millones, se encuentra Santiago del Estero (40), con $206 millones. También tienen costos inferiores al promedio Mendoza (86), con $471 millones, y Jujuy (48), con $597 millones.

La magnitud de las diferencias aparece incluso entre provincias con legislaturas de tamaño parecido. Tucumán, con 49 legisladores, gasta seis veces más por banca que Jujuy, con 48. Catamarca, con 57 legisladores, registra un costo siete veces superior al de San Luis, con 52. Y el contraste más pronunciado se da entre Chaco, con 32 legisladores, y Santiago del Estero, con 40: el costo por representante chaqueño es casi 15 veces mayor.

Las cuatro grandes

Entre las provincias de mayor peso económico y demográfico, el mapa también muestra diferencias relevantes. Buenos Aires, con 138 legisladores -92 diputados y 46 senadores-, tiene el presupuesto legislativo más elevado del país: $379.004 millones. Dividido por la cantidad de representantes, implica $2.746 millones anuales por legislador.

Santa Fe, con 69 legisladores -50 diputados y 19 senadores-, destina $191.813 millones, equivalentes a $2.780 millones por banca.

En Córdoba, que tiene 70 legisladores cuenta con un presupuesto anual de $55.111 millones, con un costo de $787 millones por representante. Es decir, el gasto por legislador cordobés es 3,5 veces menor que el de Santa Fe.

Elaboración de Fundación Libertad.

Mendoza, con 86 legisladores (48 diputados y 38 senadores) está todavía más abajo: $40.512 millones de presupuesto legislativo y $471 millones por banca.

En el caso de Buenos Aires, el presupuesto legislativo equivale a 5,3 veces el monto asignado al Ministerio de Economía provincial y a nueve veces al de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. En Santa Fe, la Legislatura recibe alrededor de 45% más recursos que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La Fundación Libertad destaca que, en base a los datos a los que pudieron acceder 84% del presupuesto legislativo se destina en promedio a personal, incluyendo legisladores, secretarios, asesores y empleados permanentes y transitorios.

El porcentaje llega al 95% en Río Negro (46 legisladores), al 94,2% en Formosa (30) y al 94% tanto en Mendoza (86) como en Santa Cruz (24). En el otro extremo aparecen Santa Fe (69), con 64,6%; San Luis (52), con 72,9%; y CABA (60), con 73,2%.

La cantidad de empleados por legislador también varía considerablemente. El promedio, para las jurisdicciones con información disponible, es de 27 trabajadores por representante. Corrientes (45 legisladores) tiene la relación más elevada, con 72 empleados por legislador, seguida por Chaco con 70, y Formosa (30), con 62.

En la otra punta están San Luis, con dos empleados por legislador; Santiago del Estero, con cinco; y Córdoba con ocho.

Comparación internacional

El trabajo también compara estas cifras con las legislaturas de las comunidades autónomas españolas. El gasto argentino resulta 2,41 veces superior. Por legislador, la diferencia también es significativa: $1.531 millones en las provincias argentinas contra $628 millones en España.

La comparación también muestra diferencias en la composición del gasto. Las comunidades autónomas españolas asignan 60% del total a personal.

Por caso, Tucumán registra un costo por banca 6,2 veces superior al de Murcia; Santa Fe más que quintuplica el de Galicia, y Buenos Aires gasta 5,3 veces más por legislador que Madrid, que cuenta con 135 representantes.

En términos generales, el informe señala que el gasto legislativo representa 1,15% de los presupuestos provinciales considerados. Pero la incidencia es bastante mayor en algunos distritos: llega al 3,66% en Tucumán , al 2,64% en Catamarca y al 2,22% en Chaco.