Un diputado de Pro propone duras penas para quienes traten de impedir el funcionamiento del Congreso

En el día que se debatirá por última vez la Ley Bases que quiere aprobar el gobierno de Javier Milei, el diputado de Pro Damián Arabia presentó un proyecto este jueves para establecer penas de 10 años de prisión para quienes “apedreen” el Congreso. En diálogo con LA NACION, el ladero de Patricia Bullrich sostuvo que también aplicará para el resto de las instituciones. Además, plantea una cuestión más novedosa: que se contemple la misma pena para los legisladores que inciten estos actos.

La “Ley de Seguridad de las Instituciones Democráticas” propone agregar un artículo al Código Penal: “Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales”.

En ese marco, la intención de Arabia es también penas de uno a diez años a quienes ejerzan “actos vandálicos o tumultos” con el objetivo de impedir el libre funcionamiento de las instituciones o que esos actos alteren “contra la seguridad o el orden público”.

EL QUE APEDREA AL CONGRESO, PRESO.



Acabo de presentar un proyecto para penar con 10 años de prisión a quienes con violencia, busquen impedir que funcione el Congreso o las instituciones de la democracia. La misma pena para los diputados/senadores que inciten a estos hechos. pic.twitter.com/vPmD1itYE3 — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) June 27, 2024

En diálogo con LA NACION, el diputado plantea ir un paso más allá, sobre todo luego de que en varias movilizaciones contra la Ley Bases, varios legisladores hayan salido a la calle y se vieran envueltos en los disturbios provocados por la tensión entre manifestantes y la policía: la misma pena al “integrante del poder constitucional violentado que incite esas acciones”.

“Si bien lo centro en el Congreso porque es donde está el ‘quilombo’, no está limitado a esa institución, sino a todas”, aclaró Arabia. “Puede ser en el Palacio de Justicia, en la Casa Rosada o mismo en la Quinta de Olivos”, añadió luego.

Manifestantes contra la Ley Bases Hernan Zenteno - La Nacion

El proyecto lo acompañaron asimismo Silvana Giudici, Emmanuel Bianchetti, Martín Ardohain, Sabrina Ajmechet, José Nuñez, Karina Bachey, Alejandro Bongiovanni, María Eugenia Vidal, Alejandro Finocchiaro, Germana Figueroa Casas, Martín Yeza, Ana Clara Romero, Laura Rodríguez Machado y Sergio Capozzi; todos de Pro, incluso algunos más ligados a las “palomas” que a los “halcones” del partido.

Con respecto a las penas para los legisladores involucrado en estos delitos, Arabia remarcó que quiere “tensionar” el privilegio de los integrantes del Poder Legislativo. “La discusión de fondo es esta idea de la casta y de la corporación política. Ser diputado o senador no te habilita a cometer delitos”, dijo. Además, los fueros para funcionarios de los poderes impide la detención, aunque no el juzgamiento o una condena. No obstante, Arabia aseguró que sí se permite la detención en delitos en flagrancia, por lo que habilitaría a detener a aquellos legisladores que quieran impedir el operativo antipiquetes -o lo inciten- en las inmediaciones del Congreso.

Arabia tomó como ejemplo a los diputados de Unión por la Patria (UP) y del Frente de Izquierda (FIT-U), que fueron al lugar de la manifestación contra la Ley Bases y quedaron sumidos en los disturbios, incluso algunos fueron blanco de gas pimienta, como Eduardo Valdés y Carlos Castagneto.

Convencido de que su propuesta prosperará -ya que otro de sus proyectos, la Ley Conan, contra el maltrato animal, que Arabia impulsa junto con Milei, se tratará en comisión la semana próxima- con apoyos del oficialismo y de la oposición “dialoguista”, el diputado aseguró a este medio que se trata de un proyecto que generará “mucho debate y polémica, sobre todo con la izquierda”.

