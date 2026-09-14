Un dirigente social cruzó a Milei y Caputo por la difusión de un video sobre el consumo: “La Argentina no es la calle Corrrientes”

El ministro de Economía, Luis Caputo, ironizó ayer sobre las críticas al rumbo económico del Gobierno a partir de un video de un militante libertario en el que mostraba la calle Corrientes, en el centro porteño, con una importante cantidad de personas. La publicación que hizo el funcionario recibió el respaldo del presidente Javier Milei en redes sociales, que lo celebró con la siguiente frase: “Masterclass: ironía”.

Tipito, avivate! Todavía no es “fin de mes” y Calle Corrientes es un “consumo de primera necesidad”. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente… https://t.co/l0xLXZLSpj — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 13, 2026

Como sucedió durante otros fines de semana, Caputo y Milei divulgan por redes sociales imágenes con las que buscan contradecir las versiones sobre una caída en el consumo. El Presidente, por ejemplo, el 23 de agosto publicó un video con el patio de comidas del shopping Abasto y un mensaje desafiante y cargado de ironía, como que hizo el ministro de Economía el domingo último.

La gente no llega a fin de mes...

El consumo está por el piso...



Y de pronto, el que no ve la realidad ni patea la calle se encuentra con estas imágenes... seguro que son AI...



CIAO! https://t.co/Ytz3jfWxbZ — Javier Milei (@JMilei) August 23, 2026

El dirigente social Alejandro Gramajo, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), salió hoy al cruce del Presidente y el ministro. “La Argentina no es la calle Corrientes. El Gobierno tiene que recorrer el país”, dijo Gramajo, que participó el sábado pasado de una audiencia en el Vaticano con el papa Léon XIV.

“Todos los que tienen auto y salen a fin de mes a trabajar con las aplicaciones no les alcanza. Son unos cínicos mentirosos. El odio que expresan a la sociedad les va a volver. Caputo se caga en lo que sufren algunos”, señaló Gramajo en declaraciones al canal de streaming Gelatina.

Alejandro Gramajo salió al cruce de Milei y Caputo por el consumo Fabián Marelli - LA NACION

Caputo compartió el domingo una publicación del usuario “Tipito Enojado” (es un militante libertario), quien difundió un video de la avenida Corrientes acompañado por el mensaje “7 grados centígrados y esto está lleno de gente”. A partir de esa imagen, el funcionario cuestionó las interpretaciones sobre el nivel de consumo y la situación de la economía.

“Tipito, avivate! Todavía no es fin de mes y Calle Corrientes es un consumo de primera necesidad”, escribió Caputo, quien fue felicitado por Milei por su sentido de la ironía.

El ministro continuó con el tono irónico y apuntó contra uno de los argumentos que suelen utilizarse para cuestionar la evolución de la actividad económica. “Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente sesgado!”, agregó.

Gramajo, sobre el Papa

Gramajo participó el viernes y sábado del “IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte Sur”, en la Casa Generalizia de La Salle. En ese contexto, tuvo la oportunidad de un breve intercambio con el Papa.

“El Papa ha sido claro con que no se puede avanzar en desarrollo minero y tecnológico dejando a millones de hombres y mujeres sumidos en la pobreza. Lo principal es poner al hombre y a la mujer de pie, por eso la justicia social es determinante y este Gobierno es totalmente lo contrario”, dijo Gramajo, y agregó: “Por más que quieran dibujarla, Milei piensa que el Papa es el maligno en la Tierra”.