El presidente Alberto Fernández reveló en un reportaje que “tres o cuatro veces” apuntaron al helicóptero presidencial con una mira telescópica mientras se trasladaba a la Quinta de Olivos o desde Olivos y en la misma nota sostuvo que ocurrió tras el intento de atentado a Cristina Kirchner. “Con rayo láser, con una mirilla, alguien que estuvo con algún arma enfocándome en el helicóptero”, sostuvo el jefe de Estado en diálogo con Perfil. LA NACION consultó al experto en seguridad e integrante de Asociación Mundial para la Prevención de Conflictos Armados (CPPAC), Andrei Serbin Pont, quien analizó los dichos del mandatario y las amenazas sufridas.

“Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero. Con rayo láser, con una mirilla, alguien que estuvo con algún arma enfocándome en el helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: ‘No hagamos un problema con esto’ . No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero”, reveló Fernández este domingo.

Frente a lo expuesto por el mandatario, Serbin Pont aclaró en un principio: “Una mira telescópica es solamente un visor con aumento. Lo que dijo Alberto Fernández es similar a que alguien te diga que percibió que lo estaban viendo con binoculares. ¿Cómo lo haces? Es un sistema pasivo. No emite nada que a vos te permita desde el helicóptero saber que te están apuntando ”. Y, en ese sentido, opinó: “Para mí, claramente, no es una mira telescópica con lo que lo estaban apuntando. Hay una absoluta falta de entendimiento con lo que estaba pasando. Capaz podía referirse a que lo estaban apuntando con un láser”.

El presidente Alberto Fernández Manuel Cortina

Respecto de este escenario, afirmó que es “completamente” posible que a Fernández lo hayan “seguido” con un láser. Sin embargo, reparó: ¿Es eso indicativo de que estaba en presencia de un francotirador? Para nada . Primero que todo porque los francotiradores no usan un láser. Justamente, al ser un medio activo que refleja una luz sobre el objetivo, hace que quien cumple la función de objetivo se de cuenta. Sería como apuntarle con una linterna a alguien”.

“En todo caso, las aplicaciones modernas de láser son para combates dentro de localidades a muy corta distancia donde el operador de arma de fuego no tiene tiempo para alinear el alza y el guión del arma para dispararle a un objetivo. Entonces, se usa un láser que lo asista al momento de disparar contra una persona u objeto es un rango de aproximadamente siete metros, nunca algo que está por ejemplo en un helicóptero ”, profundizó.

El experto en seguridad destacó que la utilización de este tipo de artefactos contra vehículos aéreos es algo “muy común en todas partes del mundo”. Alegó la existencia de legislaciones “muy duras” en distintos países del mundo contra aquellos que “atentan contra la vida de otros” mediante el uso un dispositivo láser.

El experto en seguridad e integrante de Asociación Mundial para la Prevención de Conflictos Armados (CPPAC), Andrei Serbin Pont

En alusión a un potencial intento de magnicidio contra Alberto Fernández por esos medios, Serbin Pont se mostró escéptico.

“Si afirmamos que efectivamente hubo una intención de magnicidio contra el Presidente, un fusil contra un helicóptero en movimiento sería el arma menos adecuada para utilizar. En todo caso, un fusil debería utilizarse en caso de que el Presidente estuviera en tierra o en un lugar expuesto, y el único movimiento que estuviera realizando fuese el propio. Nunca sobre un vehículo”, explicó.

Y detalló: “Cuando se dispara a gran distancia hay que tener en cuenta la meteorología, el viento, la humedad, la distancia. Todo eso cambia la trayectoria del proyectil cuando está viajando. A eso habría que sumarle la velocidad a la que se está moviendo el objetivo. Entonces, pensar que le están intentando disparar con un rifle de francotirador a un vehículo en movimiento simplemente no tiene ningún tipo de sentido. Es absurda la acusación ”.

Para el integrante de CPPAC, las declaraciones del jefe de Estado saliente se reducen a “una confusión de términos”.

“Probablemente el presidente no quiso decir mira telescópica, sino hablar de un láser, asumiendo que este último significaba algún tipo de amenaza con un arma de fuego, cuando lo más probable es que haya sido de alguien molestando con un puntero que puede adquirirse en cualquier lado”, sentenció.

