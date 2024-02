escuchar

Un fiscal bonaerense citó a declarar a una mujer y su hija a las que les imputa el delito de amenazas. Se trata de las dos personas que insultaron en un restaurante en Cariló a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y a su pareja, Enrique “Pepe” Albistur, ex secretario de Medios de Néstor y Cristina Kirchner.

El hecho ocurrió a fines de enero y se viralizó casi en paralelo con otro video en el que Albistur hacía un pronóstico sombrío sobre el Gobierno, que generó una fuerte controversia. Pero el caso de la agresión trascendió porque Jorgelina Colombo y su hija se grabaron insultando a Tolosa Paz y Albistur mientras cenaban con amigos en un restaurante de la localidad balnearia. Desde la mesa en la que estaba la pareja también las filmaban a ellas.

En la citación, a la que tuvo acceso LA NACION, el fiscal Walter Mércuri sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado los hechos con relevancia penal”. Según relata en el escrito, el episodio habría ocurrido de la siguiente manera: “Jorgelina Colombo, al notar la presencia de Tolosa Paz, se tornó agresiva y violenta tanto para con ella como para con su grupo familiar, y comenzó a gritarles con vehemencia y de forma amenazante ‘los vamos a matar a todos’, ‘que se vayan’ ‘no van a poder caminar’, ‘chorra’ y ‘Tolosa hija de puta’, volviéndose la situación cada vez más violenta, plegándose a la agresión todo el grupo familiar de la Sra. Colombo, debiendo a la postre intervenir el personal del local comercial para frenar a Colombo, quien avanzaba cada vez más hacia la mesa donde se encontraba Tolosa Paz y su grupo familiar”.

Según pudo reconstruir este medio, la hija de Colombo -supuestamente menor de edad en aquel entonces- se acercó a la mesa donde cenaban Tolosa Paz, Albistur y familiares directos, irrumpió a los gritos, y comenzó a insultar a la diputada en el medio del local gastronómico. “¿Cómo va el paro del miércoles? Sigan robando”, increpó la joven, en referencia al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) que se iba a realizar la semana próxima.

“Sigan comiendo de arriba, muy bien”, lanzó la joven, que según fuentes consultadas sería “fanática de [Javier] Milei”, el presidente de la Nación. LA NACION se comunicó con Jorgelina y su familia, pero declinaron hacer comentarios. Está acusada de violar el Artículo 149 bis del Código Penal, y podría recibir de seis meses a dos años de prisión por “amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”.

Fuentes cercanas a Albistur confirmaron a LA NACION que “la intención es ir a fondo con la denuncia porque no hay que permitir que se naturalice la violencia ideológica y el escrache”. La causa recayó sobre la UFI N°5 de Pinamar. Este jueves, esas mismas fuentes agregaron: “Vamos a continuar con el proceso de las acciones penales porque estos hechos de violencia deben ser desalentados, no importa el color político, hay que ser muy firmes y la justicia debe demostrar que no es inocuo un escrache violento”.

Tras la presentarse en el Poder Judicial de la ciudad balnearia de Pinamar, Tolosa Paz ratificó la denuncia por “intimidación, violencia y amenaza de muerte” contra los responsables de las agresiones sufridas junto a su familia el 20 de enero. Según pudo saber LA NACION, la legisladora sostuvo: “Creemos necesario desterrar de la Argentina la violencia política y la intolerancia por pensar diferente y que pusieron en riesgo mi integridad física y la de mi familia”.

Luego de retirarse de la fiscalía, agregó: “Nadie se puede arrogar la potestad de agredir y ejercer la violencia verbal como mecanismo, y es fundamental el respeto a todos y a cada uno de los habitantes piensen como piensen y tengan la ideología que tengan”. A su vez, remarcó la “importancia de seguir adelante con la causa para dejar sentadas las bases del respeto como base fundamental de la democracia, y que nadie se sienta con la impunidad de arrogarse la potestad de echar a alguien y mucho menos con violencia”.

