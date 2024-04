Un guardacostas de Estados Unidos llega para realizar tareas de patrullaje contra la pesca ilegal

Escuchar

Como parte del acercamiento con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad, el gobierno de Javier Milei recibirá este lunes, a las 18, al buque Cutter James, de la Guardia Costera de ese país, para realizar en forma conjunta con la Prefectura tareas de patrullaje, con vistas a la prevención de la pesca ilegal en el límite de la Zona Económica Exclusiva, en el Atlántico Sur.

El buque arriba a la Argentina semanas después de la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, y de la compra a Dinamarca de 24 aviones caza F-16, con equipamiento militar norteamericano, por 650 millones de dólares, gestos tendientes a afianzar los lazos con Occidente en el escenario global. Al margen de las operaciones de seguridad, la visita es seguida con atención en la Armada y en sectores militares por los avances en el intercambio con el país del norte.

El buque Cutter James (WMSL 754) pertenece a la Guardia Costera de EE.UU. y su llegada al puerto de Buenos Aires se enmarca “en un momento significativo en la continua colaboración entre Estados Unidos y Argentina, orientada a mejorar la seguridad marítima y combatir actividades ilícitas en el mar”, informó la Prefectura Naval. La llegada del barco había sido anticipada hace dos semanas a LA NACION por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La Prefectura Naval anunció que la tripulación de 150 hombres y mujeres del USCG Cutter James realizará ejercicios conjuntos con las fuerzas argentinas para “enfatizar el espíritu de cooperación de la misión”.

Se trata de uno de los barcos más grandes y más avanzados en tecnología de la flota de la Guardia Costera. Es su primera visita a la Argentina. Según revelaron en la Prefectura, durante el gobierno de Alberto Fernández se había evaluado una posible visita de un buque de la Guardia Costera, pero nunca se concretó.

La tripulación se dedica a misiones que incluyen el combate al tráfico de drogas y la vigilancia de actividades de pesca ilegal, no reportada y no regulada en el Atlántico. “Su trabajo no solo apoya las necesidades de Estados Unidos, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad regional”, informó la Prefectura.

El guardacostas Cutter James tiene su base en el puerto de North Charleston, en Carolina del Sur. Cuenta con una cubierta para helicópteros y vehículos aéreos no tripulados, como parte de las instalaciones de apoyo a la aviación.