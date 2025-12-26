Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces

Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner por la causa Vialidad fue designado por sorteo para juzgarla, ahora junto a su hijo Máximo Kirchner, por el delito de lavado de dinero en el caso Hotesur y Los Sauces.

El juez designado por sorteo es Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los camaristas que ya sentenció a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años y que fue recusado en numerosas ocasiones por la defensa de la expresidenta. No se descarta que ahora vuelva a recusarlo.

La integración del tribunal es producto de un sorteo realizado este mediodía en la Cámara Federal de Casación, a cargo del camarista Daniel Petrone, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

MÃ¡ximo Kirchner en el Plenario del Frente de Todos en La Plata

Cristina Kirchner embistió contra Giménez Uriburu porque dijo que jugaba al fútbol en el mismo equipo de fiscal Diego Luciani, que la acusó en el caso Vialidad, y que además los torneos se desarrollaban en un predio perteneciente a la quinta de fin de semana del expresidente Mauricio Macri.

Ese equipo se llama Liverpool y el juez Giménez Uriburu se exhibió en el juicio, que se realizaba por Zoom, tomando en un mate con el escudo de ese club. El kirchnerismo lo interpretó como una provocación.

El juicio por el caso Hotesur y Los Sauces está de algún modo conectado con la causa Vialidad. Allí Cristina Kirchner fue condenada, por favorecer a Lázaro Báez con el 85 % de la obra pública de Santa Cruz.

Hotesur va a juicio oral. Archivo

En Hotesur y Los Sauces se investiga el retorno de dinero recibido en las cuentas de los Kirchner, tras el otorgamiento de esas obras.

Esos pagos se habrían realizado mediante la contratación de habitaciones hoteleras, de la empresa Hotesur, de los Kirchner, que nunca fueron ocupadas por los empleados de Báez.

Asimismo, se investigan otros pagos a la empresa Los Sauces, también de los Kirchner, por el alquiler de departamentos en el Sur y en Puerto Madero.

Las firmas Hotesur y Los Sauces estaban integradas además de Néstor y Cristina Kirchner, por los Máximo Kirchner y por Florencia Kirchner, que fue separada de la causa, sin acusaciones.

En esta causa, en noviembre de 2021, Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos, sin necesidad de enfrentar un juicio oral y público. Esa decisión sería revocada en 2023.

Quienes firmaron ese sobreseimiento fueron los jueces Daniel Obligado y Adrián Grumberg. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia, pero sus colegas hicieron mayoría.

En 2023, cuando la Casación con la firma de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña revocó ese fallo y mandó a hacer el juicio oral, apartó a los camaristas Obligado y Grumberg.

En su reemplazo fueron designados por sorteo Juan Michilini y Nicolás Toselli, como jueces subrogantes. Vencido ahora el plazo de suplencia del juez Toselli, se sorteó a su reemplazante y salió sorteado Grumberg.

Pero como este juez ya no podía integrar el tribunal, se volvió a sortear y fue designado hoy Rodrigo Giménez Uriburu.

Así el tribunal de Hotesur y Los Sauces quedó integrado por Adriana Palliotti, José Michilini y Giménez Uriburu.

Mientras la causa estuvo en el tribunal oral federal 5, nunca se llegó a ponerle fecha al inicio de este juicio. Michilini, que aspira a ocupar la Cámara de Casación, preside el tribunal.

Giménez Uriburu también fue designado por sorteo para juzgar a la expresidenta en el caso por la firma del Memorándum con Irán, junto con Andrés Basso y Javier Ríos.

Cristina Kirchner cumple su condena a 6 años en arresto domiciliario en San José 1111, en San Cristóbal. Es juzgada además, por Zoom, como jefa de una asociación ilícita en el caso de los cuadernos de las coimas.

Se encuentra internada desde hace una semana en el sanatorio Otamendi con antibióticos endovenosos, por una infección, luego de ser sometida a una operación de apendicitis.