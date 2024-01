escuchar

Javier Milei terminó de escribir una madrugada de esta semana su nuevo libro de economía. Cerca suyo cuentan que lo redondeó cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana del miércoles y que en el último tiempo le dedicó las noches, cuando dejaba de trabajar, y las primeras horas de la madrugada. Lo hizo en la soledad de su suite del hotel Libertador, que ocupó los últimos meses y desde la cual encara por estas horas su demorada mudanza a Olivos, donde comenzará a trabajar con un esquema intermitente con la Casa Rosada.

A casi un mes de asumir, el Presidente se muestra “seguro” de su plan de Gobierno y sigue de cerca todas las variables de la evolución de la economía, según cuentan cerca suyo. Desde allí agregan que el mandatario es “muy consciente de la situación que vive la gente”, en referencia al fuerte ajuste económico que recayó en una sociedad ya golpeada por años de crisis, pero agregan que está “reconvencido” de que su plan dará buenos resultados. “Sabe que la gente sufre pero no queda otra”, explican sobre el momento actual.

En ese sentido, reconocen que miran el mes de mayo con anhelo. Creen que será el primero en el que podrá advertirse una señal de alivio con una tendencia a la baja inflacionaria. Creen que el índice del costo de vida podría volver a rondar entre el 10% y el 15% mensual. Hasta entonces saben que los números serán más que duros, durísimos.

Admiten, también, que la forma en que se llegará a ese momento es el “verdadero desafío”. Los días que separan el primero del quinto mes del año se anticipan críticos para una economía destrozada, en la que saben que puede menguar el apoyo que lo llevó al sillón de Rivadavia, mientras confían en que no suceda. La acelerada inflacionaria se ve agudizada por la desregulación de tarifas de obras sociales, el incremento mensual del transporte y la actualización de las tarifas, que son solo algunas de las aristas que anticipan semanas arduas.

Cuando hablan del quinto mes del año como un objetivo esperanzador, en el oficialismo se corren rápido de la idea de “brotes verdes” o “el segundo semestre” de los que hablaba en su momento el expresidente Mauricio Macri. Explican que lo ven como parte del “plan a largo plazo” que tiene el mandatario de La Libertad Avanza. Ese en el que cuentan que sueña con que la Argentina termine teniendo un PBI como el de Irlanda y Estados Unidos, un desafío más ambicioso que podría insumir alrededor de 45 años, según él mismo dijo esta semana.

El presidente Javier Milei, en su llegada a la Base Marambio, en la Antartida, junto a su hermana Karina Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri

“Estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis, salir adelante y que cada esfuerzo valga la pena. No hacer nada o seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo iba a ser infinitamente peor. No quiero una Argentina con 98% de pobres y la mitad de indigentes”, dijo Milei este jueves en una entrevista con radio Delta. Fue entonces que se refirió a que “dos tercios de las mejoras” que impulsó desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre pasado “se van a ver en 15 años” y agregó que el objetivo de esas decisiones es tener “un ingreso per cápita diez veces más alto” y ser de “los países más ricos del mundo”.

Para mayo, cuentan en Balcarce 50, también apuestan a que, si los indicadores lo permiten, poder empezar a salir del cepo. “Liberarlo lo antes posible”, dicen en la Casa Rosada en referencia a ese mes. Ese mes esperan que empiecen a entrar dólares, convirtiéndose en el momento de mayor liquidación de dólares y una eventual contención para la remarcación de precios.

Juran también que cuando empiece a reducirse el déficit, el mandatario bajará las retenciones al agro, una de las medidas que causó fuerte rechazó del sector cuando se conoció. “Ahora lo putean del campo, pero no puede hacer otra cosa. Apenas pueda lo va a hacer”, aseguran.

Saben que es un aspecto más de un país en crisis desde hace tiempo, que sufre un nuevo embate. “Milei es muy consciente que la gente sufre, pero no hay alternativa”, insisten en el círculo cercano del mandatario. “¿Cuál sería? ¿Imprimir? Esa no es la salida”, dicen.

Por el momento sostienen que el único sector que será compensado es el de los jubilados, hasta que esté la nueva fórmula jubilatoria, algo que en Balcarce 50 asumen que “demorará muchísimo” porque recién empezaría a ser tratado legislativamente en marzo próximo y “mientras tanto se va a hacer como una rueda de auxilio”. Lo que implica que quedará a discrecionalidad del Poder Ejecutivo los refuerzos que se darán. El Gobierno ya confirmó un bono de $55.000 para los haberes más bajos en enero y en lo sucesivo se espera ver cómo avanzará el tema en un sector vulnerable.

La mira en el Parlamento

En paralelo al escenario económico, Milei sigue atento a las negociaciones en el Congresoo, que se dan en un clima de tensión con la oposición por la magnitud y alcances de las mismas. “Dialécticamente se muestra intransigente porque, si no, lo pasan por arriba, pero obviamente diálogo por abajo hay”, sostuvo un hombre del Poder Ejecutivo que se muestra confiado de que en las próximas semanas avancen los debates. En el oficialismo no hay dudas de la necesidad de que se apruebe el material, al que consideran la “herramienta” fundamental para avanzar en la gestión.

Buena parte del diálogo hoy está encabezado desde la Casa Rosada por Guillermo Francos, el ministro del Interior, quien se ocupa de la estrategia para sumar voluntades rumbo a la aprobación de la ley ómnibus a nivel macro y, en especial, con las provincias, articulando necesidades de gobernadores y Nación. También en Martín Menem desde la cabeza de la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel en el Senado.

Mientras eso sucede, Milei también encarará en los próximos días su primer viaje internacional como presidente en ejercicio. Viajará rumbo a Davos, en Suiza, para el Foro Económico Mundial que se realizará allí entre el 16 y el 20 de enero. Para eso no usará el avión presidencial que compró Alberto Fernández en 25 millones de dólares en su último año de Gobierno y que ya está de nuevo en el país tras una revisión técnica en Estados Unidos.

Rodeado de su gabinete, el presidente Javier Milei habla por cadena nacional Captura de Video

El libertario viajará en avión de la aerolínea Lufthansa vía Frankfurt, Alemania. Desde allí irá a Zurich en otro vuelo de la misma compañía y luego a Davos. Todo será acompañado por una comitiva reducida, en la que estarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En el Gobierno están convencidos de que el viaje debe ser austero y además dar señales en ese sentido, frente a una sociedad arrasada económicamente.

En Davos, por el momento, el mandatario no tiene pensado tener reuniones bilaterales, aunque no descartan que a último momento haya algún cambio.

A su vuelta está previsto que Milei retome el esquema mixto de trabajo que implementaría desde esta semana, con dos días en la Casa Rosada, a la que irá los martes y jueves, cuando hay reunión de gabinete. Y luego, los demás días en la residencia oficial de Olivos, en la que vivirá a partir de las próximas horas. Lo hará solo y en la práctica diaria de trabajo estará rodeado buena parte del tiempo allí por su círculo más cercano: Karina; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelllo, quien concentra áreas calientes como las excarteras de Desarrollo Social y Trabajo.

Para entonces ya habrá promediado la discusión parlamentaria y estará más claro el panorama respecto de qué sucederá para el 31 de enero, fecha que en el Poder Ejecutivo pusieron como límite para las sesiones extraordinarias. Mientras que en el Parlamento la fecha parece de difícil cumplimiento, en Balcarce 50 no la consideran imposible y aseguran que por el momento no habrá prórroga en los tiempos del tratamiento. También están quienes reconocen que se trata de la aprobación de la “herramienta” central para los cuatro años de la gestión Milei y que deberán “agotarse” todos los recursos para lograrlo.