Un ministro de Pedro Sánchez recibe con burlas y críticas a Milei en plena campaña española

Fue una bienvenida filosa: el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, le dedicó burlas y duras críticas al presidente Javier Milei horas antes de su llegada a Madrid para participar de actividades con sus socios de la derecha alternativa VOX.

Puente, que desde hace años confronta con Milei en público, le dedicó al líder argentino un discurso de campaña en Valladolid, la ciudad castellana de la que fue alcalde. Lo escuchaba entre risas y aplausos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. “Lamentablemente no todo va a ser amor en esta charla. Ya sabéis que viene Milei a España”, arrancó el ministro ante la militancia socialista.

Óscar Puente, sobre Milei: "Canta como un gato afónico"

Con tono sarcástico, añadió que hablar en esas circunstancia le exigía “un ejercicio de contención muy grande”. Dijo: “No me voy a meter con cómo baila o con cómo canta. Es verdad que canta como un gato afónico al que le ha pillado la cola la puerta. Voy a hablaros de sus políticas y del contraste con las políticas en España”.

El ministro también apuntó contra el Partido Popular (PP) y Vox por la visita. “Se traen a Milei a España a pasearle tres días en plena campaña electoral. Luego se quejan: ‘Es que nos va fatal en las campañas’. Hombre, algo estaréis haciendo mal”, dijo. Y agregó: “Él viene a España a contarnos la buena nueva, viene a contarnos lo que Vox y el Partido Popular quieren hacer en España. Ojo, que no soy yo el que dice que Milei viene a hacer campaña, ni soy yo quien dice que quieren hacer en España lo mismo que está haciendo Milei o Trump: son ellos”.

El socialismo de Sánchez marcha por detrás del PP en las encuestas, que casi en su totalidad anticipan un gobierno de la derecha conservadora en coalición con VOX.

No es la primera vez que Puente apunta contra Milei. En mayo de 2024, el ministro fue el primer miembro del gobierno de Sánchez en cruzarse con el presidente argentino, cuando insinuó en una intervención pública que lo había visto en televisión “antes o después de la ingesta de sustancias”. La Casa Rosada respondió con un duro comunicado contra el gobierno español. Fue el inicio de una escalada que se agravó días después, cuando Milei, en un acto de VOX en Madrid, calificó de “corrupta” a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. España exigió una disculpa pública y terminó retirando a su embajadora en Buenos Aires, situación que duró meses.

En Valladolid, Puente dijo que quería “hacer pedagogía” con “tres datos” y empezó por el empleo. “España este año ha alcanzado el récord de afiliados a la Seguridad Social con 22 millones de trabajadores. Mientras tanto, Argentina también ha alcanzado un récord este año: el 45% de los trabajadores argentinos están en lo que se llama informalidad”, afirmó. “Milei ha llevado a Argentina al récord de trabajadores en la clandestinidad: 11 millones de argentinos y argentinas trabajan sin ningún derecho social”, sostuvo, y preguntó: “¿Es eso lo que quiere (Santiago) Abascal para España?”.

Salarios y empresas

El segundo dato fue el salario mínimo. Según Puente, en España “ha crecido un 66%” en los ocho años de gobierno socialista, mientras que en Argentina “ha decrecido un 40% desde noviembre del año 23”. El ministro vinculó la cifra con una propuesta del PP para que el salario mínimo surja de un acuerdo entre empresarios y sindicatos y no lo fije el Gobierno. “Queridos perceptores del salario mínimo interprofesional: el Partido Popular quiere dejaros al albur de lo que decidan los empresarios. Si quieren subiros el sueldo os lo subirán, y si no, os quedaréis como estáis o perderéis un 40% como han perdido los argentinos con Milei”, advirtió. “Esto no es demagogia, me pongo serio porque la cosa es muy seria”.

El cierre fue para el tejido empresarial y el símbolo más conocido de Milei. “Desde que Milei es presidente, Argentina ha perdido 36.000 empresas. Desde que este Gobierno llegó, hay 100.000 empresas más en España”, dijo Puente. “A ver si va a resultar, en términos puramente liberales, que el socialismo es mejor para crear riqueza que la motosierra. Tiene su lógica, porque la motosierra no crea ni construye nada: solo siega, solo corta. Y eso es lo que trae la derecha a este país. No se lo consintamos, seamos inteligentes”, concluyó.

Milei, en su anterior visita a España, con Santiago Abascal; esta vez no se cruzarán en Madrid @Santi_ABASCAL

Es la séptima visita de Milei a España desde que asumió, y la tercera en lo que va de 2026. Viaja junto al canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier. El miércoles expondrá en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, y participará de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos. Ese mismo día se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En cambio, por ahora no está previsto un encuentro con el líder de VOX, Abascal, amigo personal de Milei. El partido informó el lunes que el candidato estará de gira por ciudades del norte del país, lo que le impedirá encontrarse con el presidente argentino en Madrid. A Milei lo recibirán, en cambio, autoridades de la Fundación Disenso, el think tank de VOX.