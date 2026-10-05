Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre

MADRID.- Nunca pensó Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años, que su lucha por evitar el desalojo de su casa en el barrio de El Retiro pudiera provocar la disolución del gobierno de España. Pedro Sánchez anunció esta mañana que habrá elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre, una decisión tomada después de que el Congreso derogara el viernes los decretos del gobierno socialista para afrontar la crisis habitacional que atraviesa el país.

Desde las escalinatas del edificio de la Moncloa, reservado para los anuncios de gran calado institucional, Sánchez oficializó este lunes la convocatoria electoral y, ya en modo campaña, aprovechó su breve intervención ante la prensa para repasar los logros de su gestión, atacar a la oposición y pedir el voto para su partido en los próximos comicios.

“Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de cambios sociales y tecnológicos con la inteligencia artificial. Los españoles tendrán que decidir qué papel queremos jugar en ella. Si se quieren sumar a esa ola ultraderechista que involuciona donde gobierna o si desean que España siga siendo un baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental. Si quieren que nuestro país retroceda o continúe avanzando”, lanzó el presidente español en un discurso de diez minutos.

Este viernes, el Congreso derogó los proyectos que presentó el gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis habitacional JAVIER SORIANO - AFP

“Si prefieren tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría o, en cambio, prefieren entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es recortar los derechos y las libertades para beneficiar a los de siempre”, insistió Sánchez.

Sánchez llegó al gobierno en 2018, después de aprobar una moción de censura para disolver el gobierno liderado por Mariano Rajoy. Desde ese momento, el líder del PSOE enfrentó dos elecciones. Será su tercera candidatura como máximo referente del socialismo español.

No se trata de una decisión a las apuradas. Tras el rechazo del Congreso, el presidente español se tomó todo el fin de semana para hacer una ronda de consultas con su equipo y sus aliados. Desde que Junts per Catalunya rechazó los decretos, dejó de ser un aliado fiable en el Congreso. No volverán a negociar con ellos. La decisión se aclaraba con el paso de las horas.

Desde el socialismo están convencidos de que, ante un escenario electoral que tiene al Partido Popular (PP) como máximo favorito, esta es la mejor coyuntura posible. La crisis de la vivienda que desató un acampe en la Puerta del Sol podría ser el elemento que lleva esperando Sánchez para movilizar al electorado progresista a las urnas. Están convencidos de que, más allá del posicionamiento ideológico, hay una mayoría de los españoles que está a favor de la intervención del Estado en el mercado inmobiliario.

Manifestantes exhiben pancartas denunciando la crisis de la vivienda en el centro de Madrid Andrea Comas - AP

Sin embargo, las últimas encuestas favorecen a la derecha. Un sondeo publicado este lunes por el diario El Mundo indica que el PP sería el partido más votado, pero no alcanzaría la mayoría, sino que necesitaría los votos de Vox, la ultraderecha, para formar gobierno. No sería la primera vez que estos partidos comparten el Ejecutivo, aunque la alianza no tuvo buenas experiencias en otras comunidades autónomas.

Como ya ha sucedido en estos últimos años en otros países de Europa, Vox ha sido el partido con mayor crecimiento en las últimas elecciones municipales españolas. La encuesta publicada por El Mundo la ubica como tercera fuerza electoral (detrás del PSOE) con aproximadamente el 18% de los votos.

A sabiendas de esta tendencia, que incluso se ratificó este domingo con el triunfo en Brasil de Flavio Bolsonaro, Sánchez le dedicó esta mañana unas palabras a la ultraderecha. “Confío en mis compatriotas porque sé que son un pueblo valiente y solidario que crece ante los desafíos y que no tiene reparo en ser los únicos o los primeros en moverse para estar en el lado correcto de la historia. Vamos a dejarnos la piel para ilusionar y para volver a ganar”.

El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra bajo presión por la crisis de vivienda JAVIER SORIANO - AFP

Con los números, el socialismo quedaría lejos de formar gobierno porque su intención de voto ha caído desde los reiterados casos de corrupción que involucraron a Sánchez y su entorno. La izquierda, un aliado habitual del PSOE, también perdió terreno en los sondeos y todavía no tiene candidato. Pero desde el socialismo confían en que estas semanas de campaña de polarización con la ultraderecha por la crisis de la vivienda y la ausencia de un líder de izquierda sean clave para recuperarse en las urnas.

Casi como una primera medida en campaña, Sánchez podría tomar nuevas decisiones en las próximas horas sobre la crisis de la vivienda. La convocatoria anticipada a elecciones implica la disolución de las Cortes Generales (las cámaras de Diputados y Senadores) desde mañana hasta que se elija a una nueva mayoría parlamentaria.

Desde el entorno del presidente se analizaba la posibilidad de volver a aprobar el decreto Maricarmen en el consejo de ministros para dejarlo en funcionamiento hasta que se celebren las elecciones. En tal caso, al no estar constituido el Congreso, el decreto debería ser aprobado por la Diputación Permanente, un órgano legislativo que trata cuestiones urgentes cuando están disueltas las Cortes. El gobierno tiene allí la mayoría asegurada, lo que le permitiría dejar el decreto en funcionamiento hasta la próxima legislatura.