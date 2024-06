Un troll libertario cercano a Fernando Cerimedo se hará cargo de la comunicación digital oficialista

Escuchar

El Gobierno oficializó como director nacional de Comunicación Digital al tuitero de 27 años Juan Pablo Carreira. Carreira es conocido en la red X como Juan Doe (@jdoedoe101101), cuenta desde la cual suele difundir opiniones tajantes a favor del Presidente e insultos a quienes lo cuestionan. El influencer libertario trabajará bajo la órbita de la Secretaría General de Presidencia, que comanda Karina Milei, y fue designado por un plazo de 180 días. Según informó LA NACION, tiene un aceitado circuito de trabajo con el principal asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, quien traza la línea discursiva libertaria que se instala de manera aceitada en las redes sociales.

Carreira creó su perfil de X en 2015 y tiene alrededor de 155.500 seguidores. Aunque utiliza un pseudónimo y se lo suele calificar de troll por expresarse sin usar su identidad real, Carreira fue “doxeado” (en la jerga digital se utiliza este término para referirse a cuando se revela la identidad de quien está detrás de una cuenta anónima) el año pasado, en plena campaña política libertaria, cuando los militantes y seguidores de Milei se enfrentaban con sus adversarios políticos. En la bio de su perfil, Carreira todavía incluye un enlace directo al portal de Cerimedo, La Derecha Diario. Insulta a periodistas y a dirigentes políticos, difunde noticias internacionales y usa calificaciones como zurdos y kukas, entre otras.

Ezequiel Acuña, Fernando Cerimedo, Eduardo Bolsonaro y Juan Pablo Carreira Tw: @FerCerimedo_ok

En una serie de tuits que ya fueron eliminados, Carreira había escrito: “Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado”. Esto lo escribió el 11 de junio de 2022. También expresó que cualquier persona que no trabaje en los ministerios de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores o Justicia “es un parásito”. Ahora fue contratado por el Estado.

Otra de sus misivas fue contra la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando todavía se enfrentaba a Milei en la contienda electoral. La llamó terrorista en octubre del año pasado, pero esos tuits fueron también eliminados.

Los tuits eliminados de Juan Pablo Carreira

Aunque el Gobierno anunció la incorporación de Carreira a la órbita de Presidencia en febrero, hasta el 22 de abril figuraba en documentos oficiales como socio de la agencia digital Madero Media Group, del consultor político Fernando Cerimedo, en una SRL que compartió con otro tuitero libertario, Ezequiel Acuña, a quien se conoce en X como @elpasanteok.

Madero Media Group es la firma dueña de La Derecha Diario, portal que difunde noticias con un fuerte sesgo ideológico y que, incluso en varias oportunidades fue señalado por la difusión de fake news. Según la información a la que accedió LA NACION, antes de ingresar formalmente en la administración pública, Carreira y Acuña cedieron sus acciones a Cerimedo . En el mismo acto, la pareja de Cerimedo, Natalia Basil, cedió las acciones que tenía en la misma agencia a Tomás Federico Beltrame. Carreira integró formalmente la firma Madero Group desde julio de 2021, pero trabajó en el portal La Derecha Diario desde 2019.

Cerimedo fue el consultor de Javier Milei en sus primeras incursiones en la política. Es investigado en Brasil en una causa judicial que reúne elementos por intento de golpe de Estado tras la victoria de Lula da Silva y en más de una oportunidad admitió estar detrás de cuentas artificiales creadas para instalar temas en las redes e influir en la opinión pública. Si bien en el Gobierno rechazan trabajar con él, su entorno de colaboradores sí tiene proximidad y llegada a la usina libertaria.

El tuitero Juan Pablo Carreira le cedió sus acciones de la agencia digital Madero Group SRL a Fernando Cerimedo

“Nunca hubo tanta libertad de expresión en Argentina como ahora”, dijo Carreira en X el mes pasado, cuando FOPEA emitió un comunicado que alertaba sobre los ataques del Gobierno a periodistas. “Qué papelón esta nota. Nunca hubo tanta libertad de expresión en Argentina como ahora. No existe más la pauta oficial, no existe más el Inadi, no existe más Télam ni ningún otro órgano de control mediático. Estos tipos publican las peores barbaridades de Milei y jamás han tenido ninguna censura. Payasos”, dijo el tuitero que ahora se hará cargo de la comunicación digital oficial.

Qué papelón esta nota. Nunca hubo tanta libertad de expresión en Argentina como ahora. No existe más la pauta oficial, no existe más el Inadi, no existe más Télam ni ningún otro órgano de control mediático.



Estos tipos publican las peores barbaridades de Milei y jamás han tenido… https://t.co/vW1jAUBeVm — Juan Doe (@jdoedoe101101) May 14, 2024

LA NACION