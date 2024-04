Un veterano de Malvinas explicó por qué abandonó un homenaje por el discurso “partidario” de una docente

Escuchar

Momentos de tensión se vivieron el pasado martes 2 de abril durante un acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El homenaje, que tuvo lugar en Verónica, en el partido de Punta Indio, terminó en escándalo luego de que excombatientes se retiraron indignados a mitad de la ceremonia producto del discurso con inclinación “político partidaria” de la docente de Historia, Soledad Reyes, que se identifica en X como “Militante Nac y Pop de Néstor y Cristina”.

Una de las frases que desató el enojo de los excombatientes fue: “Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”. Se sintieron incómodos además cuando se mencionó a los desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar de 1976.

Luego de escuchar las palabras de la docente, los homenajeados procedieron a retirarse de manera inmediata. Dos días después, el veterano de Malvinas Jorge Taranto difundió imágenes del discurso que un camarada -que había participado del homenaje- brindó frente a la mismo micrófono en respuesta a los dichos de la maestra.

“No lo esperábamos”, comenzó por confesar el excombatiente. “Yo le pido perdón a mis camaradas que están en el cielo por este momento vivido. Vinimos acá por ellos, no por nosotros. Nosotros pudimos volver, hablar, contar toda la experiencia vivida allá”, dijo más adelante entre lágrimas. Y sumó: “Le pido perdón a todo el público por este momento vivido y la situación en la que nos encontramos, y por habernos retirado. Nos retiramos porque nos sentimos agraviados”.

Luego, refutó la frase de la educadora que desencadenó la controversia. “Quiero decirle a aquellos que no conocen la historia de la guerra. La Argentina pertenece a un tratado internacional que dice que pasados los 150 años, el Estado que no haya reclamado o pisado su lugar, pierde todos los derechos. Cualquier gobierno en el año 1982 que hubiese estado, tendría que haber tomado una decisión de pisar las Islas Malvinas”, señaló en un principio.

Y destacó: “Hoy se puede seguir discutiendo porque se pisó Malvinas. Quedaron 600 hombres en el mar. Por eso, la política de hoy puede seguir peleando por los derechos soberanos que tenemos sobre las Islas Malvinas. La sangre de esa gente permitió que hoy podamos luchar políticamente por el reclamo. Nosotros no queríamos la guerra. Los británicos usurparon la isla. Y, después de 150 años, fuimos a reclamarla. Lo tuvimos que hacer así. No quedaba otra”.

Sobre el final de su discurso, el veterano ratificó su intención de “vivir siempre en democracia, en conocimiento y en diversidad de pensamiento”. Y advirtió: “De un solo pensamiento nacen las dictaduras. Necesitamos una democracia que nos una, no que nos separe. Tenemos que vivir el presente y recordar el pasado”.

Los instantes posteriores a la salida de los excombatientes y la explicación la docente

Luego de que los excombatientes se retiraran, la maestra Soledad Reyes frenó su alocución y se quedó en silencio durante algunos minutos. En ese momento en la filmación se escucha como algunos de los familiares de los veteranos apuntaron contra la docente por sus dichos. Una vez que quiso retomar la palabra fue abucheada por los presentes y tras preguntar si continuaba con el discurso, una de las personas que se encontraba presente pidió que le desconecten el micrófono.

En ese momento, Reyes expresó que al principio de su discurso había aclarado que era una mirada de la guerra de Malvinas. “Soy profesora de historia y bueno...”, argumentó, pero nuevamente fue interrumpida por los presentes, quienes aseguraron a los gritos que era una falta de respeto para los veteranos.

Además, muchos manifestaron que no era un día para hablar de política, sino para homenajear a los que lucharon en la guerra: “Lo podes hacer en cualquier día en tu colegio, innecesario hacerlo hoy”, lanzó una persona del público. Mientras que una mujer se levantó de su silla y exclamó: “Los combatientes murieron estando ahí y vos hablando de política. No es el día, no es el momento, hay momentos para todo. No podés faltarle el respeto a la gente y a ellos”.

Por último, Reyes retomó la palabra y finalizó su discurso: “Considero necesaria la reflexión de las categorías sociales de mi mirada para contemplar el reconocimiento social a los excombatientes y por eso quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Gracias por tanto y perdón por tan poco”.

Luego del acto, el Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical de Punta Indio publicó un comunicado en Instagram donde repudió los dichos de la profesora. En el texto, se expresó “el más enérgico de los repudios por la profesora Soledad Reyes” por el discurso que brindó en el acto del 2 de abril.

