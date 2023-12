escuchar

En la previa a que Javier Milei asuma la presidencia el próximo domingo, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán afirmó que la única forma que tiene el país de salir de la crisis actual es a través de la implementación de “medidas de shock” y consideró necesario que los bloques opositores acompañen las propuestas que enviará el nuevo mandatario.

“El shock es la única salida, va a doler, no vamos a decir que no lo vamos a sentir como sociedad, pero es lo que tenemos que hacer para recuperarnos de la situación en la que estamos, que estamos en la puerta de la hiperinflación. Si los diputados no llevamos adelante estas medidas, Argentina va a ser inviable”, sostuvo durante su participación en +Noticias, el programa que conduce José del Río en LN+.

En esa línea, la legisladora insistió en que las reformas fuertes serán las que permitan mejorar el escenario económico actual y remarcó que el líder de LLA fue acompañado por el voto popular “para que haga lo que ningún otro presidente se animó a hacer”.

El presidente electo Javier Milei se ríe con los legisladores antes del inicio de una sesión conjunta del Congreso en la que se lo declaró oficialmente a él y a su compañera de fórmula ganadores de la segunda vuelta presidencial en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

“Estamos en un esquema de expectativas respecto a la ley ómnibus en lo va a ser la primera generación de reformas. Hacer ajustes en este tipo de impuestos distorsivos, como pueden ser ingresos brutos”, puntualizó la legisladora sobre un impuesto (el de ingresos brutos) que, sin embargo, no es nacional, sino provincial.

La diputada afirmó que Milei el domingo “va a comunicar la herencia recibida del gobierno anterior”. “Va a estar explicado con números y luego va a presentarse la solución, cuáles van a ser los mecanismos para solucionarlo”, dijo y agregó que “la información pública es muy importante, es el compromiso ciudadano para entender lo que va a venir después”.

Santillán remarcó que el discurso de Milei será tranquilizador. “El presidente todavía no emitió un discurso, que tiene que ver con brindar credibilidad ante la sociedad, también certidumbre a los mercados, por el valor del dólar”, apuntó y rechazó las “especulaciones” respecto a la alocución de Milei. “Nadie conoce el discurso”, sostuvo.

La legisladora, por último, se refirió al nuevo presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien pese a tener un apellido histórico, recién hace dos años se dedica a la política. “Menem es componedor, es dialoguista, es la mejor referencia que podíamos tener”, expresó y lo definió como “el mejor de los nuestros; es lo mejor que le puede pasar a LLA en este contexto legislativo tan difícil”.

