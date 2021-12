Una diputada del ala dura de Juntos por el Cambio defendió a los legisladores que no asistieron a votar bienes personales

Cuando ayer el oficialismo se impuso por solo un voto y logró así modificar el impuesto a los bienes personales en la Cámara de Diputados, los ojos de quienes no estaban a favor de esa iniciativa se posaron sobre los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) que no llegaron al recinto: Camila Crescimbeni y Álvaro González, de Pro; y Gabriela Brouwer De Koning, de Evolución Radical. Los tres hubieran sido decisivos para revertir el 127-126 final a favor del Frente de Todos.

Entre las críticas que cayeron a los legisladores, hoy tomó el guante para defender a dos de ellos la diputada Sabrina Ajmechet, que se incorporó a la Cámara Baja en las últimas elecciones y responde a la presidenta de Pro, Patricia Bullrich.

“Estamos frustrados, pero se la están agarrando con una persona con Covid y con otro que viajó porque se casa su hija ¡e intentó volver, pero no pudo, porque ya casi no hay vuelos en este país!”, planteó la legisladora del ala dura de JxC, que se puso así del lado de Crescimbeni, quien fue diagnosticada con coronavirus en el testeo de protocolo para entrar al recinto, según lo que ella misma contó en su cuenta de Twitter; y de González, que se encuentra en el exterior desde hace diez días.

En su tuit, Ajmechet no incluyó a la cordobesa Brouwer De Koning -aliada de Martín Lousteau- que, según sus voceros, se encuentra en un viaje familiar programado desde el fin de semana pasado.

“Banco a humanos en el Congreso, de esos que se enferman o que les importa su familia”, cerró Ajmechet, para justificar su postura.

Estamos frustrados. Pero se la están agarrando con una persona con COVID y con otro que viajó porque se casaba su hija ¡e intentó volver pero no pudo porque ya casi no hay vuelos en este país!



Pero tras varias respuestas que recibió a su mensaje original, la diputada se explayó. “¿Estás atacando a una persona que pidió licencia para acompañar a su hija en su casamiento después de dos años de no verla?”, le preguntó a una usuaria y le dijo sobre González: “Es diputado, sí. Pero es padre. Y pidió licencia antes de que se llamara a esta sesión. E intentó volver antes y no consiguió vuelo. Me parece injusto”.

A otro usuario también le habló sobre el diputado de Pro y le comentó: “¿Es lo mismo pasar las fiestas que estar en el casamiento de tu hija que vive en otro país y no ves hace dos años? Para mí, no lo es. Y no es un dato menor que cuando pidió licencia, esta sesión no estaba llamada. Y que intentó volver cuando se llamó, pero no consiguió vuelo”.

En esas réplicas también se refirió a la situación de Crescimbeni. “En el caso de Camila, le avisaron que no iba a poder entrar por haber sido positiva. Ahí tuiteó”, expresó en cuanto a la legisladora contagiada.

Lo que se aprobó

Ayer, con el apoyo de la izquierda y de los diputados provinciales, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la actualización del mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos para el impuesto a los bienes personales y de 18 a 30 millones de pesos para el valor de la vivienda única que quedará exenta. Esto volverá al Senado y será revisado la semana próxima.

El rechazo cambiemita se basó en el aumento de las alícuotas para los patrimonios más elevados y a que se grava con el tributo a los contribuyentes con bienes radicados en el exterior.