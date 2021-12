Javier Milei rechazó el proyecto de Bienes Personales con una referencia bíblica

Al tomar la palabra en medio del debate sobre Bienes Personales que se realizó en la Cámara de Diputados, el legislador Javier Milei fue tajante: “Desde el bloque de Libertad Avanza de ninguna manera vamos a acompañar el proyecto que envía el oficialismo porque creemos que es inmoral”. De esta manera, el dirigente liberatorio comenzó su discurso reconociendo que “es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible”, pero rápidamente aclaró: “Eso no amerita que se haga una suerte de castigo a 16 mil personas alegando que se benefician a 500 mil. Yo hago una pregunta: ¿eso acaso no es tiranía? ¿No es lo mismo que sentar a cuatro lobos y una gallina a que voten a ver qué comen hoy a la noche? Por favor, dejen de perseguir a la gente, esto no puede ser así porque implica un trato desigual ante la ley”.

A continuación, remarcó la importancia de bajar el gasto público y de “dejar de joderle la vida al sector privado con impuestos”; y argumentó esa crítica apelando a la Biblia: “Cuando dicen que solamente nos quejamos por pagar impuestos es muy interesante porque cuando uno revisa el segundo libro del Pentateuco, el libro de Shemot, o para quienes lo leen desde La Biblia, el Éxodo, se señala que los egipcios, frente al avance que mostraba sistemáticamente el pueblo judío, y para frenar dicho avance, le empezaron a poner impuestos; y como aún así el pueblo judío seguía evolucionando, los terminaron esclavizando, situación que a la postre terminó con los judíos yéndose de Egipto. Es decir, caminaron 40 años para salir a la libertad, para salir del yugo opresor del Estado”.

Para Milei, esa situación también se vivencia con la realidad actual de la Argentina: “Se van las empresas, los jóvenes y todos los que producen, y se quedan solamente los que parasitan al sector privado productivo”. Y tras explicar esto, concluyó: “Por lo tanto, por ser absolutamente inmoral, nosotros no vamos a acompañar este proyecto”.

Finalmente, en este debate en la Cámara de Diputados, por un voto, el Frente de Todos logró que se aprobara la modificación sobre Bienes Personales, la cual -además de actualizar el mínimo no imponible del impuesto- también lo agrava para contribuyentes con grandes patrimonios o bienes en el exterior