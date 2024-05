Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

00.10 | La disputa entre Macri y Bullrich por Milei dispara renuncias masivas en Pro bonaerense

La jugada se terminó de decidir el lunes, en las oficinas de Mauricio Macri en Olivos. El expresidente reunió allí al Consejo Directivo de Pro a nivel nacional. Pero lo que se terminó de impactar hoy en el Consejo Directivo del Pro bonaerense: 24 de sus 33 miembros renunciarán para dejar acéfala la estructura, forzar la salida de su actual presidenta, Daniela Reich, y reemplazarla con el diputado nacional Cristian Ritondo.

¿El motivo? “Queremos ser Pro, no La Libertad Avanza ni cogobierno. Queremos volver a tener una cabeza –Macri– y no patitos sueltos por ahí”, definió un testigo de los últimos movimientos. Con los “patitos” no buscó aludir a Patricia Bullrich pero el cimbronazo generado por los macristas apunta precisamente a frenar la incorporación de Pro a La Libertad Avanza que impulsa la ministra de Seguridad.

00.00 | Javier Milei advirtió que el futuro de Posse y el de “todo el gabinete” está sujeto a la Ley Bases

En medio de la creciente ola de rumores en torno a la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, deje ese cargo, el presidente Javier Milei sembró más dudas al respecto y aseguró que su situación es la misma que la del resto de todo su equipo y que la continuidad o no de cada uno dependerá de lo que pase con la Ley Bases. El jefe de ministros fue el gran ausente en el show que el mandatario protagonizó este miércoles en el Luna Park.

“La situación es la misma que tiene todo el Gabinete. Cuando gestiona tiene hitos, nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases, puede salir bien o no sale. Esas situación va a llevar a que, marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultado. Queda bajo análisis todo el gabinete, no solo Posse”, dijo en una entrevista con LN+. “Se revisan todos”, agregó.

