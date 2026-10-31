Una funcionaria del Vaticano advirtió sobre el uso político de la fe y pidió que no haya “una apropiación” de la visita del Papa

En la antesala de la visita del papa León XIV al país, la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) del Vaticano, Emilce Cuda, encabezó un acto en el Congreso en el que evocó una de las encíclicas del sumo pontífice y ahondó en la necesidad de separar la política de la religión. Sin aludir directamente al Gobierno, la teóloga laica, especialista en moral social, advirtió sobre los riesgos de utilizar la fe con fines electoralistas.

Designada por el papa Francisco y con llegada directa a León XIV, con quien coincidió en la PCAL, Cuda realizó una relectura de la encíclica papal “Magnificas Humanitas” y sus desafíos para América Latina.

Si bien el documento aborda la protección de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial desde la Doctrina Social de la Iglesia, la especialista del Vaticano propuso ampliar esa mirada hacia otros desafíos que enfrenta la humanidad.

Acto en el Congreso de Emilce Cuda

“Es más grave el problema climático que la inteligencia artificial porque una máquina se puede desenchufar, pero un deshielo no”, apuntó Cuda al comienzo de su exposición.

Aunque definió a la política como “la forma más alta de caridad”, trazó una clara distinción entre el papel que deben cumplir la política y la religión frente a estos desafíos. Mientras que a la primera le corresponde impulsar soluciones concretas, como la sanción de leyes, la segunda debe contribuir a formular interrogantes que orienten esas decisiones.

Acto en el Congreso de Emilce Cuda

En esa línea, citó el punto 6 de la encíclica para subrayar la urgencia de reflexionar sobre el futuro. “¿Hacia dónde vamos y hacia qué meta deseamos orientarnos, qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblo?”, planteó.

Entonces, manifestó la preocupación en el Vaticano por la situación en materia de salud mental. “Está creciendo el suicidio entre los jóvenes. Es un problema cultural que no se puede solucionar sin hacernos preguntas sobre el futuro. Una persona que se suicida es alguien que no puede imaginar un futuro”, alertó.

“Mi deseo es que todo esto sirva a una comunidad y también a la política para que sea capaz de instrumentar acciones para que nuestros hijos no se suiciden y puedan imaginar un futuro”, sostuvo luego.

Acto en el Congreso de Emilce Cuda

Frente a este escenario, Cuda volvió a reclamar que no haya una apropiación de la política sobre la religión.

“Lo que se instala en las personas desde la fe, no se desinstala desde la razón. Si hay algo que hace magnífica la humanidad es la libertad de la razón. Es importante dudar siempre y poder mucho más preguntar que dar respuestas”, concluyó al respecto.

El evento realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso fue organizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al diputado Eduardo Valdés, quien moderó el encuentro.

Acto en el Congreso de Emilce Cuda

También contó con la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, y de la directora general de Cultos de la Ciudad, María del Pilar Bosca Chillida.

Durante la apertura, Colombo se refirió a uno de los interrogantes que surgieron ante la confirmación de la visita de León XIV al país.

“Teníamos la pregunta de si la visita de León completaba la visita de Francisco. Pero él no vino porque nunca se fue en esos trece años. Estaba presente en nosotros, en cada mesa, en cada encuentro, en los enojos y las alegrías. En la Iglesia no como invitada de piedra sino como protagonista. Hoy tenemos en el papa León un intérprete que supo agregar las riquezas propias de su mirada”, expresó.

Acto en el Congreso de Emilce Cuda

Del acto participaron además los excancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana; los diputados Maximiliano Ferraro, Elia Fernández, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Fernanda Miño y Juan Carlos Molina; el exembajador ante la Santa Sede Carlos Custer; el exsecretario de Culto Guillermo Oliveri; el juez federal Alejandro Slokar y la exdiputada Victoria Morales Gorleri. También estuvieron presentes el sacerdote Domingo Bresci, el director de Cultos bonaerense, Juan Ignacio Torreiro, y el imán Marwan Gill, de la Comunidad Musulmana Ahmadía.