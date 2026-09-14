Una intendenta peronista del conurbano inauguró una sala escolar que lleva su nombre

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra (PJ), sumó una nueva polémica tras haber nombrado, hace un mes, a su marido y exintendente, Jorge Ferraresi, en un cargo municipal. La jefa comunal inauguró una sala multimedia que lleva su nombre, en una escuela secundaria de la localidad de Gerli.

Sierra encabezó la inauguración de la sala multimedia de la escuela secundaria Nº4, de Gerli, y escribió, en su cuenta de la red social Instagram: “Me emociona profundamente que hayan decidido ponerle mi nombre, es realmente un honor. Tenemos las mejores escuelas del país porque creemos que la educación pública es un derecho para todos y todas, y por eso debe tener la mejor calidad”.

En un video de la inauguración del “Multiespacio Magdalena Sierra”, la intendenta de Avellaneda señala: ”Estoy muy emocionada, chicos. Gracias".

La semana pasada, por el Día del Maestro, la intendenta Sierra anunció el pago de un bono de $100.000 para docentes y auxiliares del municipio.

Sierra asumió la intendencia de Avellaneda en julio, cuando Ferraresi renunció para enfocarse en su búsqueda de ser candidato a gobernador, como uno de los principales aliados de Axel Kicillof. Un mes después, tuvo su primera decisión polémica, al oficializar a Ferraresi como “jefe de Asesoramiento Institucional”, para lo cual creó la “Jefatura de Asesoramiento Institucional”. Según el concejal opositor Lucas Yacob, el sueldo del exintendente por su nuevo cargo ronda los $10.000.000. mensuales.

Según Yacob, la resolución 451B/2023 de la Dirección de Cultura y Educación del gobierno de la provincia de Buenos Aires no permitiría la denominación elegida para la sala multimedia de la escuela secundaria gerliana.

Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi

En su Anexo 1 la normativa citada por Yacob establece un “Reglamento y pautas generales para la rectificación e imposición de nombre a las instituciones educativas de gestión estatal y otras dependencias escolares pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación”, en el que se especifica que, “para la imposición de nombre de personas, deberá haber transcurrido un lapso no menor a 10 años de su fallecimiento” y, “en caso de que el lapso fuera menor, deberá solicitarse la excepción”.

“Magdalena Sierra se hizo un autohomenaje en vida”, afirmó Yacob en una publicación en su cuenta de la red social Instagram.