Una mujer insultó y escupió a Lilia Lemoine y la diputada respondió con un cachetazo

El acto del 20 de Junio en Rosario al que asistió el presidente Javier Milei y parte del gabinete del Gobierno no estuvo exento de algunos disturbios. En la previa a la celebración del Día de la Bandera en la ciudad santafesina, la diputada Lilia Lemoine fue agredida por una mujer que la insultó en reiteradas ocasiones e incluso la escupió en la cara. La funcionaria libertaria respondió al ataque con un cachetazo.

El incidente, que fue captado por testigos que se encontraban en el lugar, ocurrió en la esquina de las calles Rioja y Buenos Aires, a pocas cuadras del Monumento a la Bandera, en donde se dio la actividad principal de la jornada. Las imágenes mostraron cómo una mujer a bordo de una bicicleta deportiva increpó a Lemoine y le gritó a pocos centímetros de su cara.

“¿Hace falta que filmes?“, cuestiona una de las personas que observaba la situación. ”Sí, por supuesto, si la está agrediendo cómo no la voy a grabar", responde el hombre que captó el momento. En ese momento, un efectivo de la Policía se acercó para tratar de calmar las aguas y colocó su brazo en medio de ambas mujeres para intentar separarlas, pero sin éxito.

La agresión que sufrió Lilia Lemoine

La agresora repetía los mismos agravios contra la diputada de La Libertad Avanza una y otra vez: “Tomátela de acá, facha de mierda. Esta facha de mierda. Facha, Facha, facha de mierda. Sos una yegua. Puta. Facha”.

En ese momento, la mujer se acercó al rostro de Lemoine y la escupió directamente en la cara. Ante esto, y en medio de los gritos de molestia de los testigos, la legisladora respondió y le propinó un cachetazo en la cabeza. “¿Cómo me vas a escupir, hija de puta?“, la acusó.

La mujer se subió a la bicicleta y se alejó, no sin antes seguir con la catarata de insultos. “Facha, puta”, volvió a decir. Finalmente se retiró del lugar, mientras Lemoine y las personas que la rodeaban le gritaban “sucia, roñosa”.

Horas más tarde del cruce, Lemoine se refirió al incidente en sus redes sociales y apuntó contra los militantes de la oposición y la izquierda. “Algunos militantes e incluso dirigentes justifican y glorifican ese tipo de agresión... La escupida es incluso menos grave que los insultos y el intento (fallido) de amedrentarme. Que les quede claro, no les tengo miedo, les tengo asco“, escribió en su cuenta de X.

“Así son las kukas y las votantes de [Myriam] Bregman”, añadió en otro comentario.

El posteo de Lemoine X

El acto en Rosario

El presidente Milei participó del acto por el 20 de Junio y dio un discurso en el que resaltó la figura de Manuel Belgrano y la importancia de la bandera como símbolo de libertad. Acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin, el jefe de Gabinete llegó junto a la comitiva desde Buenos Aires.

Junto a él se encontraba el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en lo que se consideró una nueva muestra de respaldo del Presidente en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito por el que es investigado. También generó polémica la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada por Casa Rosada sino por el gobierno de Santa Fe y decidió participar de la celebración, tal como lo hizo en 2024 y 2025.

La titular del Senado le dijo a LA NACION que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni” y durante la ceremonia evitó mirar a la comitiva de la Casa Rosada.

Junto a su hermano, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio el presente, al igual que el titular de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la jefa de senadores oficialistas, Patricia Bullrich —junto a un grupo de integrantes de las bancadas de ambas cámaras—; y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Desde la Ciudad viajó junto a Milei todo el Gabinete, con excepción de Juan Mahiques y Mario Lugones. El ministro de Justicia se encuentra en Francia para un encuentro del GAFI, mientras que el de Salud viajó a Brasil para una reunión con sus pares del Mercosur.