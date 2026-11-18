Sergio Massa evitó la primera fila del teatro Otamendi de San Fernando, como para seguir disimulando que está lanzado de pleno a una candidatura presidencial. Eligió, en cambio, ubicarse en el centro de la tercera fila, lo que le permitió acomodar a su alrededor algunos de los invitados “especiales” que buscaba destacar en la imagen. Entre ellos, quedó codo a codo con dos “vices”: la diputada Natalia de la Sota, hija de José Manuel de la Sota, el exgobernador cordobés que le dio la PASO en 2015; y el senador nacional y cacique santiagueño Gerardo Zamora.

En esa primera órbita en torno a Massa ocuparon también un lugar especial el exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; los intendentes de Pilar y San Fernando, Federico Achaval y Juan Andreotti; la senadora provincial Malena Galmarini y el diputado santafesino Diego Giuliano.

Massa y los dirigentes que lo rodearon en San Fernando Camila Godoy

Otros dirigentes que gobernaron provincias quedaron ligeramente más alejados, como los senadores Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Uñac (San Juan), así como el diputado Gustavo Bordet (Entre Ríos), el chubutense Mariano Arcioni y la fueguina Rosana Bertone.

Los “federales” Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz quedaron también cerca del tigrense, porque la cumbre busca mostrar la confluencia de Massa y los dirigentes del Frente Renovador con el espacio del Peronismo Federal lanzado en mayo de este año.

Ese detalle, esperado, convivió con los dos datos políticos que puso en evidencia la foto. Por un lado, la fuerte presencia de dirigentes de La Cámpora o el cristinismo, como la diputada nacional Teresa García, el senador Mariano Recalde y los diputados bonaerenses Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, del círculo más cercano a Máximo y Cristina Kirchner.

Acto de Massa en San Fernando

Juntos a ellos ocuparon una butaca intendentes bonaerenses de “la Liga”, un espacio que reúne a jefes comunales identificados con el kirchnerismo, como Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar), Marisa Fassi (Cañuelas) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

Esas presencias dejaron en evidencia el segundo dato político: la exclusión en el encuentro peronista de Axel Kicillof y su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro. Más allá de la novela que se montó en torno a los massistas que dijeron haber invitado al gobernador y de quienes lo negaron, lo cierto es que el acto fue pensado para mostrar un armado político capaz de disputarle a Kicillof la candidatura a presidente del peronismo en 2027.