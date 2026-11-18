La escena transcurrió en un salón conjunto al recinto del teatro donde se presentó una confluencia de sectores del PJ que, hasta ahora, venían recorriendo caminos paralelos. Formando una fila, casi como un trencito, Sergio Massa, Gerardo Zamora, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey arrancaron hacia el escenario, pero a mitad de camino les avisaron que el ingreso estaba del otro lado. “Esto es como el peronismo, nunca se sabe si sale por derecha o por izquierda”, gritó el exministro de Economía, mientras rectificaba el rumbo.

Massa organizó el acto en el teatro Otamendi de San Fernando con la lógica de acumular músculo político en la interna del peronismo y para enviar un mensaje al gobierno de Javier Milei. La señal, interpretada por un dirigente que habló con LA NACION tras bambalinas, es que pese a que los distintos sectores parecen o están enfrentados, al momento de la verdad “va a haber unidad”. El propio excandidato presidencial lo dijo al cabo del encuentro, en una escueta declaración ante las cámaras.

Massa y los dirigentes que lo rodearon esta noche en San Fernando Camila Godoy

Claro que esa profecía política resulta difícil de comprender ahora porque también fue notoria la ausencia en el acto del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien varios dirigentes acusaron de “victimizarse” por haber mandado a decir que no lo habían invitado. En ese punto, el massismo aclaraba que los contactos fueron con Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, dos integrantes de la mesa política del axelismo, y que el propio mandatario envió a través de ellos un mensaje para “hablar” en el acto. El propio Massa comentó que hubo una “desinteligencia” en la invitación a Kicillof.

Pero la estructura del encuentro fue sin oradores. A tal punto, que en el escenario -con todos los dirigentes sentados en la platea- solamente apareció un humorista político, Emanuel Rodríguez, y luego se proyectó un simulacro de entrevista con Juan Domingo Perón, hecho con inteligencia artificial. “El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña en serio”, dijo el General, cuyas palabras estuvieron guionadas por Olmos.

El momento de la entrevista a Perón, con inteligencia artificial Camila Godoy

En la composición de la platea que acompañó a Massa hubo enviados de La Cámpora, como la diputada provincial quilmeña Mayra Mendoza; del peronismo federal, como Natalia de la Sota; dirigentes que surgieron en el radicalismo pero que hace rato son aliados del peronismo, como el santiagueño Zamora y el porteño Leandro Santoro -quien no se paró a cantar la marchita-; jefes comunales bonaerenses de La Liga, como Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achaval, y sindicalistas de la CGT, como Andrés Rodríguez, Jorge Sola y Cristian Gerónimo.

El que se bajó a último momento fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el argumento de que el acto generaba más divisiones en el peronismo. Aunque en los hechos, el principal grupo que quedó afuera del encuentro fue el axelismo. En cambio, según pudo constatar este diario, hubo representantes de casi todas las provincias, como el tucumano Juan Manzur, la fueguina Roxana Bertone, el chubutense Mariano Arcioni y el entrerriano Gustavo Bordet.

Massa tomó breve contacto con la prensa tras el acto Camila Godoy

Se trata de un incipiente armado federal que comienza a parecerse a una línea interna dentro del PJ. La columna vertebral la aportan el massismo y el peronismo federal, que integra el entrerriano Guillermo Michel, recientemente designado por Cristina Kirchner como próximo representante del bloque de diputados en el Consejo de la Magistratura. El acuerdo entre el peronismo federal, el massismo y el kirchnerismo podría convertirse en la punta de lanza para un entendimiento político-electoral en 2027.

El que no estuvo en el acto fue Máximo Kirchner, quien viajó a La Pampa para encontrarse con el gobernador Sergio Ziliotto. Desde allí dijo que su espacio político va a impulsar la candidatura de su madre “hasta último momento”. A cientos de kilómetros, en San Fernando, se lo vio este martes por la noche aplaudir con firmeza a Massa cuando un locutor dijo que la expresidenta está “injustamente detenida”.

La platea peronista, en el teatro Otamendi de San Fernando

Antes del acto, en el salón donde se reunieron de manera reservada, Massa y el resto de los dirigentes coincidieron en que se van a tener que “poner creativos” para resolver las principales candidaturas del peronismo en caso de que el gobierno logre avanzar en el Congreso con la suspensión de las PASO. “Ya tienen los votos, va a pasar”, dijo uno de ellos, mientras los senadores presentes asentían.

También deslizaron que si las primarias terminan de caerse, tampoco en la provincia de Buenos Aires tendrá sentido realizarlas. “¿Qué vamos a hacer, a ponerle un revolver en la cabeza a la gente para que vaya a votar?“, preguntó uno de los dirigentes que este martes rodearon a Massa. Pese a las críticas que, en buena parte, se dirigieron hacia La Plata, el exministro de Economía dio por terminada la noche con una frase directa: ”El año pasado decían que terminábamos en tres listas y un día hubo unidad. Va a haber unidad", remarcó.

El salteño Urtubey, uno de los invitados especiales de Massa Camila Godoy

En el armado del acto se notó la mano del publicista del peronismo Pepe Albistur. También aportó lo suyo el intendente anfitrión, Juan Andreotti, y entre los propios del massismo estuvieron Malena y Sebastián Galmarini. El padre de ambos, Fernando o “el Pato”, también estuvo en el acto. Para el Frente Renovador se trató de una suerte de lanzamiento. A tal punto que llegó para participar, desde su destino diplomático a cinco mil kilómetros de la Argentina, el embajador Gustavo Martínez Pandiani.