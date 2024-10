Vacunatorio VIP | Confirman el procesamiento de Ginés González García y piden investigar a los favorecidos con las vacunas

Escuchar

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento del exministro de Salud Ginés González García en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, en la que se investiga el trato preferencial que tuvieron algunas personas cercanas al gobierno de Alberto Fernández que recibieron vacunas contra el Covid de parte del Estado cuando no les correspondía. Además, el tribunal instó a avanzar contra quienes habrían sido vacunados de forma irregular; entre ellos, el expresidente Eduardo Duhalde y el periodista Eduardo Vertbisky.

González García había sido procesado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por los delitos de abuso de autoridad y peculado. El fallo de hoy de la Cámara Federal lleva las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.

Los camaristas le recordaron a la jueza que debe “profundizar la pesquisa” y que, tal como ya le habían dicho, “el proceso no debía encorsetarse en analizar sólo la responsabilidad de los funcionarios involucrados, sino también de quienes se beneficiaron de ese espurio obrar”.

El fallo sostiene: “Específicamente se alertó que ‘será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular. Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación”.

Los camaristas dijeron en su fallo: “No advertimos que esa senda se haya recorrido. De ahí que hemos de encomendar a la a quo que asuma la misión indicada, integrando plenamente el escenario procesal a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.

En el listado de vacunados VIP aparecen, desde el expresidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos, hasta familiares de políticos. Están el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa; Duhalde, su mujer, Hilda “Chiche” González, y las hijas de ambos; el exministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller, Felipe Solá; el exembajador en Brasil Daniel Scioli; el exministro de Defensa Jorge Taiana (que cuando recibió la vacuna era senador) y el diputado Eduardo Valdés.

También figuran Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu (el padre y los suegros del excandidato presidencial y entonces titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa), que se vacunaron contra el coronavirus. Galmarini y Durrieu son los padres de Malena Galmarini, la expresidenta de AySA y esposa de Massa.

Además, integran la nómina el propio González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte de los vacunados VIP -el presidente incluido- fueron registrados como personal de salud en los listados del Hospital Posadas.

El origen de la causa

La causa se inició en febrero de 2021, después de que Verbitsky dijo por la radio que gracias a su “amistad” con González García había recibido su primera dosis. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García -a quien conozco de mucho antes de que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas (…). Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, dijo el periodista.

Horacio Verbitsky

El relato de Verbitsky motivó un vendaval de denuncias. Muchas de ellas fueron unificadas en el expediente de la jueza Capuchetti, quien, en primer término, archivó la causa “por inexistencia de delito”. Pero Sergio Rodríguez, el fiscal responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, intervino y la Cámara Federal reabrió la causa en agosto de 2021. En mayo de 2023, la fiscalía pidió las indagatorias de los implicados.

