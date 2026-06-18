Valijas sin escanear, diarios y pasajeros singulares: los detalles revelados por los pilotos de Néstor y Cristina Kirchner

Pilotos y tripulantes de la flota presidencial de aviones utilizada por Néstor y Cristina Kirchner describieron dinámicas similares al declarar como testigos durante las últimas dos audiencias en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas: vuelos por el día en los que viajaban solamente diarios y “síntesis de prensa”; valijas o bolsos de mano que en ocasiones no pasaban por los escáneres correspondientes; la orden que bajaba de los Kirchner de “no moverse de la cabina” y la casi nula comunicación con el matrimonio, que por momentos rozaba el destrato.

“Sinceramente me dolía que no saluden”, reconoció el martes el piloto militar Domingo Edgardo Zelaya. Su referencia fue a un viaje presidencial a la India que se extendió por más de una semana. “Nunca nos saludaron”, rememoró el piloto.

El piloto militar Videla durante su declaración como testigo en el juicio Cuadernos

“Vi cuando llegaba el equipaje. Y no pasaba por el escáner”, sostuvo, al ser consultado sobre los protocolos. “¿Cómo puede ser que nosotros los tripulantes sí pasábamos nuestro bolso por el escáner y ellos no lo pasaban?“, se preguntó Zelaya. “Pero bueno, las mismas personas que pasaban con los bolsos después subían al avión y se quedaban, entonces uno tenía una pequeña tranquilidad de que no era nada peligroso”, dijo, y se preguntó: “Ahora, qué llevaban ahí...”

Los testimonios, pedidos por la fiscal Fabiana León, apuntan a alumbrar la acusación fiscal que pone a Santa Cruz como destino final del dinero recaudado en la maniobra que juzga el Tribunal Oral Federal N°7 y en la que Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita.

El mecánico Gabriel Omar Falaschi describió este jueves que el fallecido secretario de los Kirchner Daniel Muñoz, apuntado como uno de los recaudadores del dinero ilegal, tenía un asiento único y especial asignado para él en el avión, ubicado al lado de la puerta del compartimiento matrimonial, en una zona que funcionaba como una suerte de pequeña oficina.

Varios de los pilotos que integraron la flota relataron aspectos de vuelos puntuales en los que Muñoz viajó como único pasajero. José Javier Videla, piloto militar del Tango 10, destacó que en uno de esos vuelos el secretario llevaba consigo, al lado de su asiento, una valija mediana que se negó a despachar en la bodega. Agregó que cuando llegaron a destino, Muñoz bajó en un extremo de la pista donde lo esperaban camionetas que entraron por un portón del alambre perimetral.

Al menos otros tres testigos declararon en el mismo sentido. El piloto militar Claudio Humberto Trerotola sostuvo haber llevado a distintos secretarios presidenciales sin la presencia de los mandatarios e identificó a Muñoz en al menos uno de esos vuelos.

Un tripulante de cabina de pasajeros, Ángel Alejandro Heate, declaró que el equipaje de la comitiva llegaba en camionetas de ceremonial o directamente del helicóptero y se subía al avión sin pasar por los escáneres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con una excepción, todos los pilotos presidenciales son o fueron personal militar de la Fuerza Aérea. En sus declaraciones, muchos de ellos dejaron entrever que Néstor Kirchner mantenía una actitud de marcada desconfianza hacia ellos y que por eso integró a un piloto civil de su confianza, Sergio Velázquez, a la plantilla oficial.

El expiloto de Nestor Kirchner

Según todos los testimonios, Velázquez oficiaba de nexo entre el matrimonio Kirchner y el resto de los pilotos militares. En su propia declaración, Velázquez dio a entender que se ganó la confianza de Néstor Kirchner como piloto suyo durante los años en que este fue gobernador de Santa Cruz. Luego, con el ascenso a la Presidencia, Kirchner hizo gestiones especiales para convertirlo en piloto del Tango 01, una aeronave que hasta entonces solo manejaban militares.

Velázquez, que admitió sentir cierto recelo por parte del resto de los pilotos, declaró que en “tres o cuatro” oportunidades trasladó a Muñoz desde la ciudad de Buenos Aires hasta Santa Cruz en vuelos exclusivos, en los que viajaban valijas cerradas con candados.

Para el martes próximo está prevista la declaración de otro piloto y otros dos tripulantes de la flota de aviones presidenciales.

Muñoz

Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, es una pieza clave en la acusación fiscal. Se lo identifica como el receptor de los fondos ilegales. En los cuadernos del chofer Oscar Centeno, su nombre figura 87 veces, pero también fue mencionado por los arrepentidos en sus declaraciones en la causa.

Según los acusadores, Muñoz era el responsable de sacar el dinero de Buenos Aires y transportarlo hacia la provincia de Santa Cruz.

Daniel Muñoz el secretario de Néstor Kirchner, en los Pandora Papers Fernando Massobrio / LA NACION - Archivo

Falleció en 2016, pero su mujer, Carolina Pochetti, fue procesada por formar parte de un complejo entramado societario que sacó del país al menos 70 millones de dólares y los invirtió en 16 lujosas propiedades en Miami y dos en Nueva York, y luego ideó la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las paradisíacas islas Turks and Caicos, en el Caribe, para construir un inmenso resort de playa.

En agosto de 2025, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Pochetti como coautora del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por haber sido cometido como parte de una asociación destinada a cometer maniobras de lavado de manera continuada. También le ampliaron el embargo a $50.000 millones, unos US$38 millones al cambio oficial de ese momento.