“Vamos bien y vamos a estar mejor”, el mensaje optimista del Presidente en cadena nacional

En un mensaje grabado que fue emitido por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández llamó hoy a los argentinos a “no relajarse ni bajar los brazos” frente a la pandemia de coronavirus; afirmó que el año que concluye será recordado como “el que dio inicio a la recuperación económica” y deseó, a tono con el espíritu de las fiestas, que 2022 traiga “grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa”.

“Vamos bien y vamos a estar mejor”, aseguró Fernández, apelando al optimismo como eje del mensaje a los argentinos por las fiestas de fin de año.

En el inicio de su discurso, Fernández pidió que “por unos minutos me dejen entrar en sus casas” para “hablarles a las familias de nuestra querida Patria”. El mandatario planteó que el país llegó “al final de un año difícil, el segundo de una pandemia larga y dolorosa que se llevó la vida de miles de argentinos”. Por eso, envió “un fuerte y sincero abrazo a quienes enfrentaran estas fiestas recordando a quienes ya no están”.

“Que este reencuentro no nos haga olvidar el momento que atravesamos. Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias que ya todos conocemos. No nos relajemos ni bajemos los brazos. Esta pandemia no ha acabado y deberemos prepararnos para seguir enfrentándola. Ya sabemos cuál es el camino: seguir vacunándonos y cuidándonos. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. Debemos seguir haciéndolo”, remarcó.

El mensaje de Navidad de Alberto Fernández: "Ahora sí, ya estamos encaminados. Vamos bien"

En la misma línea, dijo que si bien 2021 fue “un año difícil para todos y todas”, también quedó “demostrado que podemos superar nuestros problemas” a partir del compromiso con la campaña de vacunación que, a juicio del Presidente, tiene “cifras comparables con las de los países europeos”.

“Este fue también el año que dio inicio a la recuperación económica. Después de tanto dolor y tanta postergación, estamos avanzando y creciendo. Hay más actividad económica, más producción, más exportaciones, más trabajo y más consumo. Estamos cerrando el año con un crecimiento superior al 10%, que es incluso más alto que el que tuvimos con Néstor (Kirchner) cuando salimos de la dolorosa crisis del 2001″, dijo Fernández.

En la búsqueda de infundir optimismo, el jefe de Estado agregó: “Vamos por el buen camino. Encontramos la vía de la recuperación, la senda del crecimiento. Todavía queda mucho camino por recorrer para que esta recuperación llegue a cada familia argentina. Pero es que veníamos de muy muy atrás (…). Ahora sí, ya estamos encaminados y avanzando. Tengamos confianza. Vamos bien y vamos a estar mejor”.

“El 2022 nos tiene que encontrar más unidos y fuertes. Nos tiene que encontrar a todos y a todas empujando para el mismo lado. Necesitamos juntar manos, esfuerzos, talentos y recursos”, propuso Fernández.

Para el Presidente, “la Argentina se merece que, desde la política y la sociedad, centremos todos nuestros esfuerzos en la recuperación económica para que salgan de la pobreza quienes hoy han caído en ella y para que todos y todas encuentren un empleo que les devuelva el derecho que tiene todo el que trabaja”.

“Vivimos en una democracia plural. Debemos respetar esa pluralidad para que la convivencia sea armónica. Pero toda diferencia debe ceder para que unidos nos ocupemos de favorecer a los más postergados. Una vez más les recuerdo que primero están los últimos”, postuló, en velada referencia a las últimas sesiones del Congreso.

También se refirió a las negociaciones en marcha con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Tenemos por delante una serie de desafíos que marcarán el futuro del país y de las próximas generaciones”, advirtió.

“Si el 2021 fue el año de la vacunación y de la reactivación económica, hagamos que 2022 sea el año de los grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa. Animémonos a hacer de la Argentina una sociedad inclusiva que ponga fin a la cultura del descarte. Aquí no sobra nadie”, enfatizó.

Fernández concluyó: “Cuando levantemos la copa para brindar, pensemos en nuestro querido país. Hagamos que Argentina sea un deseo compartido, un camino que se convierta en una gran avenida de prosperidad en la que caminemos con firmeza sin dejar a nadie atrás. Desde el 1º de enero de 2022 trabajemos, todos y todas juntos, para que todos nuestros sueños empiecen a hacerse realidad”.