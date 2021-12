Alberto Fernández no habilita las vacaciones para el gabinete, pero autoriza “escapadas de fin de semana”

En un despacho de la Casa Rosada un funcionario recordaba los viajes al exterior de dos diputados de Juntos por el Cambio que les hicieron perder la votación por el proyecto de modificación del impuesto a los Bienes Personales en la Cámara baja. “No nos va a pasar lo mismo”, aseguró el funcionario del presidente Alberto Fernández, preparado para un verano con “mucha rosca”, pocas vacaciones y “permitidos” de fines de semanas y entre las fiestas, siempre que sea dentro del país.

“Ni Alberto, ni (Juan) Manzur ni (Martín) Guzmán se irán de vacaciones”, juran cerca del Presidente. Pero sí habrá “respiros” cortos, como los del Presidente en la quinta presidencial de Chapadmalal, donde recibirá el año nuevo junto a su pareja Fabiola Yañez, los de la portavoz Gabriela Cerruti, que como anticipó LA NACION, se irá cuatro días de vacaciones junto a su amiga, la periodista María O`Donnell, y los de otros ministros sin tanta exposición pública por estos días.

El Presidente combinará Chapadmalal con la quinta de Olivos. Cerca del ministro de Economía descuentan que las negociaciones con el FMI entrarán por estos días en fase de definiciones, por lo cual cualquier descanso, si es que se produjera algún bache improbable, será decidido sobre la marcha.

“Acá nadie se va de vacaciones”, escucharon decir al jefe de gabinete varios de sus colaboradores cercanos. Más allá de la readecuación de partidas a la que obliga el rechazo del Presupuesto y las negociaciones con los gobernadores que preceden a la presentación del plan plurianual en el que trabaja Guzmán, cerca de Manzur esperan tener algún “break” el 8 de enero, día en que el tucumano Manzur cumplirá 53 años. La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, tampoco tiene previsto alejarse mucho, habida cuenta la cantidad de normas pendientes a implementar durante el verano.

“No hay una orden explícita del Presidente para que no se vayan, pero todos entienden el momento en que estamos”, acotaron cerca del primer mandatario. Mientras cerca del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, arriesgaron que tal vez en el fragor del verano el ministro pase unos días en su Mercedes natal. A unos 100 kilómetros de la ciudad, el canciller Santiago Cafiero cumplirá con el ritual familiar y pasará las fiestas en la costa bonaerense. El 3 de enero partirá hacia New York para participar de la reunión de la ONU en relación al Tratado de No Proliferación nuclear, y volverá a tiempo para la cumbre de la Celac en Buenos Aires, el 6 y 7 de enero. Otro que también pasará como todos los años por la Costa Atlántica, en este caso Cariló, es el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, escapadas de viernes a lunes que incluirán su cumpleaños, el 9 de enero.

Aníbal Fernández estará nuevamente en Cariló Archivo

Lejos de los flashes de la primerísima línea de batalla económica tampoco hay intenciones de alejarse de las tareas cotidianas. Cerca de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en plena expansión de contagios, afirman que no hay planes de vacaciones y que “la ministra no se toma vacaciones hace dos años”. Tampoco el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, tiene previsto hacer otra cosa que “seguir trabajando”, un latiguillo repetido hasta el cansancio, dentro y fuera de Balcarce 50. Otros ministros consultados prefirieron el silencio y eludieron dar una respuesta a este diario sobre su destino en el verano.

El inminente llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, incluido el plan plurianual que el FMI puso como condición para un acuerdo, y el propio pacto con el organismo internacional de crédito aparecen el horizonte cercano. Nadie en el Gobierno quiere quedar en offside en un tiempo clave para el futuro político del kirchnerismo.