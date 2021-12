“Nadie subestima la situación”: Carla Vizzotti explicó cómo evoluciona la pandemia ante el “aumento exponencial” de los contagios

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó en las vísperas de Navidad que se produjo un “aumento exponencial” en el número de casos de Covid-19 esta semana en la Argentina. La funcionaria se mostró conforme en que por el avance de la vacunación esto no se traduce aún en hospitalizaciones y muertes, aunque sí reparó en que puede aumentar la tensión sobre los centros de testeo.

“Lo que va a pasar no lo sabe nadie, la preocupación está y nadie subestima la situación”, afirmó en Radio Con Vos la jefa de la cartera sanitaria, que agregó en ese sentido: “De ninguna manera el mensaje es que no pasa nada; el mensaje es que tenemos una herramienta muy concreta, que es la vacunación”.

Para llevar tranquilidad, precisó en que durante el pico de la segunda ola en el país había 8000 internados en terapia intensiva y en que ahora ese número gira entre los 800 y los 900. “Está claro que no tenemos la internación que teníamos cuando empezaron a subir los casos en la otra ola. Pero ante un aumento exponencial del número de casos, aunque el porcentaje de complicaciones sea bajo, en el número absoluto va a haber más internaciones y muertes”, explicó la ministra.

Asimismo, el repunte de infecciones se lo adjudicó a una combinación entre el surgimiento de variables como ómicron y delta, más transmisibles, y a los encuentros de fin de año. “El aumento de reuniones sociales y familiares el año pasado también hizo que tuviéramos en diciembre un repique de casos. Después de tomar conciencia y de ver de vuelta la percepción de riesgo, se pudo controlar”, sostuvo la ministra, que agregó en cuanto al incremento actual: “Esto empezó hace tres o cuatro días. Sabemos que la vacuna no interrumpe la transmisión, por lo tanto casos va a haber, lo tenemos que entender: hay en el mundo y con esta variante [por ómicron] va a haber más”.

Ante esta situación sanitaria, Vizzotti anticipó: “Con este nuevo paradigma vamos a tener tensión en los centros de testeo y esperemos que no en hospitalizaciones y muertes. La vacunación, el Pase Sanitario y hacer reuniones con personas totalmente vacunadas son herramientas que tenemos para minimizar los riesgos”.

Descartó que el Gobierno aplique medidas restrictivas que superen los nueve días

Por esto último pidió que se den la primera dosis a aquellas personas que aún no se vacunaron y que completen sus esquemas quienes adeudan aplicaciones, mientras que negó que el Gobierno vaya a imponer medidas restrictivas por un tiempo prolongado, como ocurrió en la primera etapa de la pandemia.

Al respecto, puso como ejemplo la prohibición de realizar fiestas masivas de fin de año dispuesta en Córdoba capital por el brote de ómicron e indicó: “El decreto lo que explica es que si hubiera que tomar medidas, no sería de cierre de actividades ilimitada; sino una disminución de la intensidad de las actividades, sobre todo de eventos masivos y de más riesgo, por una semana o nueve días para disminuir la velocidad de transmisión. Eso está implementando Córdoba”.

Además, dijo que desde la Casa Rosada monitorean la actividad del sistema de salud y que, en este momento, pese a estar respondiendo “a toda la demanda retenida”, no tiene tensión. “Es Nación, provincias, municipios y la sociedad trabajando en conjunto para sostener las actividades y el Pase que busca que cada actividad tenga el menor riesgo posible al acudir personas vacunadas”, destacó.

La respuesta a las críticas de Macri por el “falso heroísmo de la vacuna rusa”

Por otra parte, la funcionaria se refirió a las críticas esbozadas por el expresidente Mauricio Macri en su carta de fin de año, en la que habló del “falso heroísmo de la vacuna rusa, traída entre lágrimas por Aerolíneas Argentinas”.

Para evitar confrontar, Vizzotti dijo que esa era “su opinión” y que el exmandatario podía “opinar perfectamente”, aunque respondió: “83% de la población tiene una dosis; 70%, dos dosis. Nuestra población confía en la vacunación, se emocionó con ese avión un porcentaje enorme de la población. Fue una esperanza, sin esa vacuna no hubiésemos podido empezar la campaña y hacerlo en forma oportuna. Siguieron llegando otras vacunas, seguramente no fue a ningún vacunatorio viendo la emoción de cada persona que se vacunaba y de cada vacunador y vacunadora que aplicaba esa vacuna. Así que me quedo con eso, con el esfuerzo de todo el país, del equipo de salud, de cada ministro y ministra de las 24 jurisdicciones sin importar banderas políticas. El esfuerzo, el compromiso y el sacrificio que se hizo para estar a la altura y dar respuesta fue enorme y me quedo con eso”.

¿Dónde testarse este fin de semana en la Ciudad?

Viernes 24 de diciembre

20 Unidades Febriles de Urgencia (UFUs), que se encuentran anexas a los hospitales públicos, para personas con síntomas: abrirán de 8 a 14 y no se necesita turno

abrirán de 8 a 14 y no se necesita turno Centros de testeos para asintomáticos (La Rural Vehicular, Peatonal y Peatonal Sarmiento; Parque los Andes; Parque Chacabuco; Villa Devoto; y Costa Salguero Vehicular): estarán abiertos de 8 a 14 y atenderán con turno previo. Desde ayer por la noche la página de la Ciudad que permite elegir el sitio y el horario para realizarse este viernes la prueba contra el Covid-19 presenta fallas debido a la elevada cantidad de usuarios que intentan ingresar.

Sábado 25 de diciembre

20 Unidades Febriles de Urgencia (UFUs), que se encuentran anexas a los hospitales públicos, para personas con síntomas: abrirán de 14 a 19.

abrirán de 14 a 19. Centros de testeos para asintomáticos (La Rural Vehicular, Peatonal y Peatonal Sarmiento; Parque los Andes; Parque Chacabuco; Villa Devoto; y Costa Salguero Vehicular): estarán abiertos de 14 a 20 y atenderán con turno previo

Domingo 26 de diciembre