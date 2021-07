Variante delta. Leandro Santoro, a Horacio Rodríguez Larreta: “Capaz no es momento de hacer cambios radicales en los protocolos”

El candidato del Frente de Todos Leandro Santoro se refirió hoy al riesgo de circulación comunitaria de la variante delta y envió un mensaje al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en relación a las protocolos sanitarios y a las nuevas flexibilizaciones en CABA. “Rodríguez Larreta, pensemos si no conviene esperar”, consideró.

“Si hay riesgo de circulación comunitaria de la Delta capaz no es momento de hacer cambios radicales en los protocolos. No es chicana, es propuesta. Horacio Rodríguez Larreta pensemos si no conviene esperar”, interpeló Santoro desde su cuenta de Twitter al jefe de gobierno porteño.

Días atrás, el jefe de gobierno porteño anunció nuevas medidas de flexibilización a las restricciones por la pandemia del coronavirus, como aperturas de más actividades y ampliación de los aforos en el sector gastronómico, dentro del plan gradual denominado “Para la vuelta a la normalidad” en la ciudad de Buenos Aires.

Riesgo de transmisión comunitaria

Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires notificaron hoy dos casos de coronavirus con la variante delta, los cuales, a diferencia de otros confirmados en las provincias de Córdoba y Salta, no presentan nexo epidemiológico conocido con viajeros.

”La jurisdicción está realizando la investigación epidemiológica para determinar el origen de la cadena de transmisión”, indicó un comunicado de la cartera sanitaria. Asimismo, desde el ministerio de Salud señalaron que de confirmarse la ausencia de nexo epidemiológico, “constituirían los primeros casos no relacionados con viajeros en el país y esto se produce tres meses después de haber detectado en Argentina el primer caso de variante Delta en un viajero”.

El primer caso se trata de una menor de edad que comenzó con síntomas el 20 de julio y cuya muestra fue secuenciada en el laboratorio de virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de la vigilancia epidemiológica poblacional realizada por el laboratorio en conjunto con el Proyecto PAIS del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En tanto, el otro caso se trata de una persona de 32 años que fue diagnosticada como positivo el 4 de julio. El mismo laboratorio notificó que su muestra fue positiva para la variante Delta, señaló el Ministerio de Salud de Nación.

“No binario”

Santoro también generó polémica al definirse ayer como una persona “no binaria, un poco peronista y un poco radical”. Santoro realizó así un juego de palabras, en relación al reciente anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas no binarias, para expresar su identidad política.

“Me cargan por ser radical... ‘él cree que es radical’, dicen. Yo soy no binario. Soy un poco peronista, un poco radical”, manifestó Santoro. Y al respecto confesó: “Tengo una cultura alfonsinista. Yo entré tarde al kirchnerismo. Me emocionó mucho ver lo que se había construido alrededor de la muerte de Néstor. Después me encantó Cristina. Cuando vi a CFK en la intimidad me di cuenta que era una líder extraordinaria”.

