Viajes de egresados gratis: Axel Kicillof dijo que generó “mucha polémica” y justificó la medida

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló hoy sobre su decisión de beneficiar a 220 mil alumnos del distrito con “viajes de egresados gratis”, la cual recibió duras críticas de diversas figuras públicas y referentes de la oposición. Si bien el mandatario reconoció que el anuncio generó “mucha polémica”, justificó la medida. “Está encaminada a apuntalar a los sectores que más atrás quedaron”, señaló.

“He visto que el fomento al turismo a través de los viajes de egresados generó mucha polémica, pero la verdad es que el propósito es desembolsar dinero no a través de un subsidio o de un perdón impositivo, sino generando trabajo y actividad”, sostuvo Kicillof en declaraciones a AM 750 y agregó: “Porque todos los que vayan a disfrutar a contraestación de estos viajes de egresados van a gastar ese dinero en sectores turísticos de la provincia de Buenos Aires que estuvieron un año y medio sin actividad”.

Asimismo, el mandatario enmarcó el anuncio dentro de una “serie de medidas encaminadas a apuntalar a los sectores que más atrás quedaron”, un objetivo que, según afirmó, es compartido por los diferentes líderes del oficialismo.

“Uno está feliz de que vuelvan las actividades que hubo que limitar por la pandemia. Hemos estado en situación de tomar decisiones muy difíciles y eso genera un desgaste, pero ahora se viene la etapa de reconstrucción y lo que está en juego es la velocidad y el tiempo en el que lo vamos a hacer”, evaluó para luego puntualizar sobre la situación en el territorio bonaerense. “En la provincia se observa una reactivación con efectos heterogéneos, así que la idea nuestra es reclinarnos más sobre la cuestión territorial para que la ayuda vaya a quienes más la necesitan. Es mucho más profundo que una cuestión electoral, como la lee la oposición”, aseguró.

En la misma línea que Kicillof se expresó más temprano la candidata a diputada del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien también salió en defensa de los “viajes de egresados gratis”.

“Que el Estado pueda costear el viaje de egresados de todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires de escuelas públicas y privadas que estén terminando la escuela en este 2021 va a impactar en los tiempos en que la temporada empieza a descender, en febrero, marzo y abril”, explicó la oficialista.

Y agregó: “Las cámaras de turismo y gastronomía van a ofertar paquetes turísticos en Mar del Plata, en la costa, en las sierras, para que nuestros pibes y pibas puedan disfrutar a partir de un Estado que va a acompañar con $30 mil por alumno. Este es el camino del Estado recuperando su capacidad de darle dinamismo a la economía”.

Hizo lo propio el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quien argumentó: “No se está regalando, es la posibilidad de tener una experiencia de finalización de escuela, que no es el viaje de egresados que tuve”.

El rechazo de la oposición

En sentido contrario, numerosos referentes de la oposición rechazaron el anuncio de Kicillof de manera categórica. Una de ellas fue la titular de Pro, Patricia Bullrich, que expresó: “Me genera una enorme indignación. Se trata de una decisión demagógica e inconducente. Es algo inexplicable”.

En diálogo con Radio Mitre, la exministra de Seguridad enfatizó que “7 de 10 chicos son pobres en la Provincia y la gran mayoría no termina el secundario”, un contexto en el cual consideró repudiable la utilización de fondos públicos para financiar viajes de egresados. También consideró la maniobra como una “política electoralista”.

“La medida es un claro ejemplo del uso electoral del dinero. Esto va a generar una enorme rebelión, porque la idea de la dádiva, del dinero fácil se rompió el 12 de septiembre y ellos no se dieron cuenta”, advirtió la opositora.

Estamos viendo en estas semanas un espectáculo espantoso, donde se regalan heladeras, bicicletas, de la noche a la mañana se terminó la pandemia, hacen un acto de 40 mil personas donde violaron los propios protocolos que ellos hacen. Y ahora regalan viajes de egresados. — Diego Santilli (@diegosantilli) October 9, 2021

En tanto, el candidato a diputado bonaerense, Diego Santilli, cuestionó: “Con esa plata se podrían comprar 150 mil computadoras para que puedan estudiar nuestros jóvenes. Se pueden hacer 28 escuelas secundarias. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de construir un futuro mejor o de influir en el voto hipotecando nuestro futuro?”.

Y siguió: “¿Esas son las prioridades del Gobierno? ¿En vez de buscar a los 500 mil pibes que abandonaron la escuela? ¿En vez de hacer cumplir los 180 días de clase que necesitan nuestros hijos? Están subestimando a la sociedad argentina y a los bonaerenses”.

El ministro de educación apoyo los viajes de egresados gratis.”les da algo que algunos tienen y los demás no”

En ese caso después de 40 años en la PBA porque no prueban con cloacas, asfalto o agua potable? pic.twitter.com/Y7zbk7iV8A — WW (@WolffWaldo) October 9, 2021

Otros de los referentes de la oposición que se manifestaron en contra de la iniciativa de Kicillof fueron el diputado Waldo Wolff y el senador Esteban Bullrich. Mientras que el primero preguntó -en línea con Santilli- por qué ese dinero no se utiliza para la realización de obras públicas que mejoren la vida de los ciudadanos, el segundo expresó en Twitter: “Kicillof se burla de todas las familias bonaerenses que sufren hambre, dolor y miseria y anuncia viajes de egresados gratis. No escucharon, no ven y no sienten. Vergonzoso”.

El kirchnerismo está de joda. Ahora el ministro de EDUCACIÓN justifica al Gobernador. Todavía hay facultades cerradas y pibes sin clases en una provincia con 50% de pobres. Son cínicos. El 14 hay que reventarlos a votos. — Gerardo Milman (@gmilman) October 9, 2021

También condenó el anuncio el candidato a diputado nacional, Gerardo Milman, que escribió: “El kirchnerismo está de joda. Ahora el ministro de Educación justifica al Gobernador. Todavía hay facultades cerradas y pibes sin clases en una provincia con 50% de pobres. Son cínicos. El 14 hay que reventarlos a votos”.