La “paliza emocional” que golpea a los gobiernos del mundo y la “hija de la pandemia”: la crisis que se viene

Especialista en humor social y consumo, Guillermo Oliveto realiza en la emisión de esta semana de Hablemos de otra cosa una suerte de tomografía computada muy completa del estado de ánimo de la población, tras las PASO del 12 de septiembre y de qué manera llegará a las elecciones del 14 de noviembre próximo. Y cómo la pandemia y sus restricciones han dejado muchas heridas abiertas que, en general, los oficialismos del mundo, en distintas latitudes, están pagando caro en las urnas. Es lo que Oliveto ha definido como la “paliza emocional”. Y así lo amplía: “La gente -describe- la pasó muy mal. Murió mucha gente y se sale de esto más pobre y triste. Una cosa son diez, quince días y otra, seis, siete meses, depende dónde quieras poner el final. Fue muy duro. Y mientras más nos alejemos y tomemos perspectiva, peor va a ser”.

El especialista anticipa que “va a haber una crisis, hija de la pandemia. Fue la peor tragedia de la historia argentina. El virus mostró que el mundo estaba atado con cuatro alambres, pero la vida va por su revancha. Los perdedores de la pandemia van a ser los ganadores de la postpandemia”.

Guillermo Oliveto "La paliza emocional incide mucho en las elecciones"

Para Oliveto, este nuevo tiempo abre un sinfín de oportunidades, pero que pueden generar, a su vez, nuevas frustraciones, dada la escasez de billetes en los bolsillos de la mayoría de la población y la inflación dominante que dispara los precios.

“Lo que la sociedad está demandando son cambios estructurales”, advierte el conocido asesor estratégico en marcas y comunicación, por lo cual duda de que “la mejoría económica ayude al oficialismo”, a partir de ciertos incentivos pecuniarios que el Gobierno viene dando a conocer desde su ruidosa derrota en las urnas. “El recurso de la ‘platita’ es tradicional del peronismo -subraya Oliveto-, pero el agujero fue muy grave para poder repararlo. Lo que se rompió es muy grande”.

Guillermo Oliveto "De la pandemia vamos a salir más malos"

Entrevistado por Pablo Sirvén en el hotel Four Season, Oliveto subraya que “globalmente vivimos en una sociedad de consumidores. Lo fuerte de la economía es la capacidad de generar deseo”.

Durante la emisión, Oliveto se refiere al impacto de todas estas variables sobre la clase media, tan protagónica en la sociedad argentina, y contesta a preguntas que al respecto le formulan los periodistas de LA NACION, Alfredo Sainz y Pablo Fernández Blanco.

Guillermo Oliveto "Las personas no quieren más planes"

El consultor que junto con Sil Almada está al frente de Alma Trends, un laboratorio que realiza análisis de tendencias sociales, basados en la articulación de evidencias, advierte también que subsidios y planes como única solución para los problemas de bolsillo de la sociedad ha entrado en una crisis irreversible. “Las personas no quieren más planes -apunta-; la demanda de la clase media es progresar a partir del esfuerzo. Los que están más enojados con los planes son los trabajadores. La inflación te come cualquier plan. Y no hay ningún plan para progresar. Por eso los jóvenes se van, porque no pueden ahorrar.”

Oliveto describe, además, un escenario marcado por índices económicos muy preocupantes: “La Argentina hace diez años que no crece. La caída del PBI en 2002 y en 2020 es casi igual. El Gobierno subestimó la crisis económica”.

