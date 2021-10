“Mamarracho”: Eduardo Feinmann explotó contra Axel Kicillof tras el anuncio de los viajes de egresados gratis

Luego de que Axel Kicillof anunciara “viajes de egresados gratis” para 220 mil alumnos en toda la provincia de Buenos Aires, Edurardo Feinmann, conductor de +El noticiero (LN+), criticó la decisión del gobernador y les extendió un consejo a los jóvenes de cara a las próximas elecciones.

Después de hacer una dura reflexión sobre la cantidad de planes sociales y medidas que está implementando el Gobierno para recuperar los votos que perdió en las PASO, el conductor se despachó en medio del pase de programas que protagoniza todas las tardes con su colega Pablo Rossi. “Esto del mamarracho de Axel Kicillof para tratar de comprar el voto joven regalándoles el viaje de egresados. Ya son pornográficos estos tipos, ¿o no?”, expresó.

“Coincido con el término”, sostuvo Rossi. En tanto, Feinmann agregó: “¿Se creen que la gente es idiota?”. Luego, les dedicó unas palabras a los electores más jóvenes: “Agarren el viaje de egresados, agarren todo gratis, pero péguenle una paliza en las urnas monumental. Explótenle las urnas, chicos, en serio, vayan a votar. Péguenle una paliza a estos crápulas como nunca en la vida lo hubieran imaginado”.

Feinmann criticó los viajes de egresados gratis que propone Kicillof

Acto seguido, Feinmann apodó a los referentes políticos del oficialismo como “CEOs de la pobreza”. Y siguió dirigiéndose a los votantes: “Agarren toda la platita que puedan. Viaje de jubilados, de egresados, créditos especiales. Aprovechen ahora que son dos meses, pero el día que tengan que ir a votar voten de la misma manera que lo hicieron en septiembre, o péguenle una paliza peor para que se den cuenta de que son un mamarracho. No es con guita que se arregla esto, no es con dinero que se compran voluntades”, puntualizó.

Por su parte, el conductor de Hora 17 (LN+) comentó que es importante dar el mensaje para que “nadie más se atreva a hacer lo mismo” en el futuro. “Para que de una vez y para siempre el método... No solamente con nombre y apellido, sino que el sistema político anule este método para siempre. Que el populismo sepa que en la Argentina no. Si tuvo éxito en Venezuela y Cuba, acá no. Acá hubo una masa de gente empobrecida contra las cuerdas, pero que mantiene algo vivo: la dignidad. Que digan: ‘Por tres mangos no me alquilás, hermano’”, argumentó.

El gobernador Axel Kicillof adelantó que se entregarán 220 mil viajes de egresados gratis Prensa PBA

Y completó: “Tenés que ser un crápula para decir ‘viaje de egresados gratis’ cuando tenés siete de cada diez chicos en el conurbano que son pobres”. Para Rossi, con esta medida se están “transfiriendo recursos de los pobres” para beneficiar a 220 mil jóvenes únicamente como una estrategia electoral de cara a las legislativas de noviembre.

Por último, Feinmann le dedicó unas palabras al gobernador bonaerense. “Kicillof, volvete al Clio, en serio. Agarrá otra vez el Clio con tu amiguito [Carlos] Bianco y váyanse a pasear con el Clio. Es tremendo, triste, patético”, sintetizó.