ROMA.- El cardenal cordobés Víctor Manuel “Tucho” Fernández, uno de los prelados más cercanos al papa Francisco, tanto que es considerado su “ghost writer” y desde julio pasado al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, uno de los dicasterios más importantes de la Santa Sede, aunque no habló con el Pontífice sobre su encuentro de una hora con Milei –”no sé nada”, dijo-, sí aportó el marco teórico general para interpretar el mismo, e incluso el más que afectuoso abrazo con el que se saludaron ayer al principio y al final de la ceremonia de canonización de Mamá Antula.

“El Papa siente mucho cariño por todos, no se puede pensar que tenga animosidad por el Presidente. El mismo Presidente se acercó cariñosamente al Papa. No sé qué se habló porque no lo vi después de la reunión”, dijo, cuando apareció en el Patio de San Dámaso y se acercó gentilmente al grupo de periodistas que aguardaban la salida de Milei.

Consultado sobre el tan demorado viaje a la Argentina, Fernández, primer alto prelado argentino que el Papa decidió traer a la curia romana el año pasado, fue claro: “No sabemos, depende de tantas cosas”, afirmó.

El papa Francisco junto a Javier Milei y su hermana Karina

Además, al evaluar si el Pontífice está preocupado por la Argentina y su dramática crisis económica, el cardenal Fernández dijo que sí, pero fue diplomático: “Sobre ese punto el Papa siempre está preocupado y es un tema que tiene en el corazón, que la gente no sufra. En ese tema, guste o no guste, más allá de una tendencia política o ideológica, él siempre se va a preocupar por los que sufren”.

El exarzobispo de La Plata se refirió también a si ayer se había finalmente dado una reconciliación o roto el hielo, y destacó que “la idea del Papa es dialogar, conversar, poner en la mesa distintos puntos de vista” . “Eso lo hace acá en el Vaticano también, cuando hay distintas opiniones”, precisó.

En cuanto a las pasadas y pesadas críticas de Milei al Papa -que incluso hicieron que, en plena campaña electoral, grupos de curas villeros salieron a organizar misas de desagravio-, Fernández, al igual que el Papa en los últimos tiempos y entrevista, bajó los decibeles y relativizó todo. “Él no se molesta nunca por ese tipo de cosas, le pasan por el costado. Lo tomó como estrategia de campaña, como parte de una estrategia de marketing, siempre le busca una excusa a esas cosas”, explicó.

Cuando una periodista insistió sobre la situación crítica que viven los más pobres en la Argentina y recordó un duro documento emitido en ese sentido por la Conferencia Episcopal Argentina, Fernández tampoco ocultó su alarma. “Evidentemente nosotros tenemos el corazón al lado de los que más sufren. A veces somos incoherentes porque no siempre vivimos pobremente, no siempre nos metemos en el barro, a veces lo intentamos y otras no nos sale”, dijo. “En el corazón tenemos la preocupación por los que más sufren. Hay que comprender que a veces opinamos desde afuera, pero el que vive dentro de una villa ve y siente en carne propia las angustias, los dolores. Siempre en la política se dice ‘tenemos que hacer esto para que ocurra algo mejor, tenemos que aguantar’… ¿Se acuerdan cuando decía Menem ‘cirugía mayor sin anestesia’. Los pobres escucharon eso 20 veces, entonces es comprensible que les cueste”, comentó.