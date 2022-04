Victoria Tolosa Paz bancó la gestión de Martín Guzmán: “Cambiarlo no es la solución”

La diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, dio un espaldarazo el jueves a la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien continúa siendo objeto de críticas por parte de referentes cercanos al kirchnerismo. “Los problemas no se resuelven cambiando al ministro”, sostuvo.

Frente a comentarios de personajes como Andrés “El Cuervo” Larroque, Cecilia Moreau y María Teresa García, quienes reprobaron lo hecho por el ministro a cargo de la cartera económica, Tolosa Paz fue consultada respecto de si un cambio en el Gabinete podría facilitar y/o mejorar la situación de la Argentina.

La respuesta de la legisladora oficialista fue rotunda. “No. Los problemas no se resuelven cambiando al ministro”, sostuvo en una entrevista para A24 y acotó: “Aunque él no esté en la Argentina, vive, siente y piensa como argentino que es y defienden los intereses del pueblo trabajador”.

Acto seguido, opinó que “las principales variables por las cuales se juzga a un gabinete económico, productivo y laboral en la Argentina, son positivas”, para luego posicionarse en torno a la gestión de Guzmán y celebrar algunos de sus éxitos desde su llegada en 2019.

Tolosa Paz destacó, en primera instancia, su interés constante por buscar la manera de “sacar las bombas que la gestión anterior nos dejó”. “Cada una de esas bombas que nos sacó fueron un alivio y tuvo mucho impacto también en la vida de los argentinos”, remarcó.

Luego, enumeró a algunos de los hitos de Guzmán en el desempeño de sus funciones, como “la negociación de la deuda a los acreedores privados”, “el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y “el cumplimiento de metas para que el primer vencimiento de deuda que tomó [Mauricio] Macri lo paguemos en 2026″.

“Incluso, logró darle certezas al empresariado argentino, que sabe que hay reservas para poder alimentar todo lo que importamos en materia industrial, que es muchísimo”, completó la diputada. En este contexto, extendió asimismo su respaldo a la administración Fernández.

“Tenemos problemas pero esos problemas no puedan tapar todo el camino del enorme trabajo que se hizo para que la Argentina hoy esté con niveles de inversión 16 puntos por arriba del 2019; que tenga 1,2 millones de empleos más; capacidad instalada en todos los sectores de la economía industrial”, resaltó.

Para la puesta en funcionamiento de aquellas variables, Tolosa Paz enfatizó en que tanto Sergio Massa como Máximo Kirchner fueron “indispensables”: “Trabajaron para conseguir reformas impositivas sin las cuales no podríamos tener políticas de redistribución como las que tenemos”.

En los últimos tramos de la entrevista, Tolosa Paz se limitó a enumerar algunas medidas que benefician a la población como “la tarjeta AlimentAr, los bonos para jubilados, el refuerzo del ingreso” y volvió a insistir: “Esto fue posible con leyes logradas a partir del trabajo de Sergio y de Máximo, en alianza con Martín Guzmán”.