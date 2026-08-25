Victoria Tolosa Paz: “El peronismo necesita una conducción vertical, con un claro liderazgo”

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz fue entrevistada por Carlos Pagni en el programa Odisea (LN+) el lunes por la noche, donde se refirió a la falta de liderazgo y conducción en el peronismo, insistió en la continuidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y criticó la gestión del presidente Javier Milei.

“La conducción del peronismo no se hereda ni se declama”, sostuvo Tolosa Paz, en referencia a las riendas del Partido Justicialista (PJ) y analizó: “Una cosa es el peronismo en el poder, donde, en el caso de los últimos cuatro años, el poder estaba en la vicepresidencia en lugar de quien llevaba adelante el Gobierno, lo que fue un momento atípico para el peronismo. Pero el peronismo claramente necesita una conducción vertical, con un claro liderazgo”.

Para Tolosa Paz, hoy en día “hay tantos liderazgos como peronismos”. “Me gusta decir que tenés peronistas en La Rioja (Ricardo Quintela) que miran al gobernador; en Buenos Aires, que miran al suyo (Axel Kicillof); peronistas en La Pampa (Sergio Zilotto) que creen en el suyo. Pero no hay un liderazgo nítido y concluyente”, reconoció.

En ese sentido, recordó las experiencias recientes que sí estuvieron teñidas por un marcado liderato y explicó por qué debería corregir esa problemática en el partido: “Hubo períodos donde nadie dudaba del liderazgo de, por ejemplo, la compañera Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner. O incluso de algunos gobernadores con largos mandatos en sus provincias. Hay una necesidad enorme de consolidar ese liderazgo de cara a la sociedad”.

Para subsanar la falta de un referente en el peronismo, la exministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández consideró que las PASO son indispensables. “Nosotros queremos las PASO, incluso las queremos primarias, abiertas y simultáneas, porque el peronismo necesita validar esa conducción y liderazgo en las urnas”, dijo, y destacó que no cree que el Gobierno tenga en mente avanzar con su proyecto de eliminarlas dado que no contaría con el apoyo suficiente en el Congreso. “Estoy convencida de que no está en la agenda de acá a noviembre. Si hoy [el oficialismo] tuviese el número, ya las estaría eliminando”, subrayó.

Durante la entrevista, la consejera nacional del PJ se mostró autocrítica con el resultado final del mandato de Alberto Fernández. “El fenómeno Milei se da en el marco de un proyecto político que no supo dar respuestas, y que estuvo encabezado por Alberto y Cristina Fernández, Sergio Massa y yo. Es decir, también me hago cargo”, reflexionó.

Según Tolosa Paz, “el fracaso del Frente de Todos fue la desorganización, porque no había cohesión entre sus líderes”. “Nosotros nos hacemos cargo de que en el último período terminamos el gobierno con desorden político, en la calle y, sin dudas, en las cuestiones macroeconómicas, y nos pasó factura. La sociedad nos dijo que no”, indicó.

Victoria Tolosa Paz en un acto en Santiago del Estero

No obstante, también habló de un descontento generalizado entre la población con la actual administración libertaria. “Pero también en todo el país veo, como muestran algunas encuestas, que hay un hartazgo grande con este Gobierno, tanto en materia económica como en el nivel de violencia y de destrato que impuso, pero tampoco hay ganas de volver al pasado”, reconoció, y ponderó: “Pero nunca el pasado vuelve a ser futuro. En todo caso, puede haber dirigentes que vuelvan a gobernar, pero no vuelven con la misma experiencia”.

“Es un tiempo de mucha incertidumbre. Tenemos la certeza de que el orden que pide la gente está en la génesis del peronismo”, enfatizó Tolosa Paz.

Tras ello, Pagni le consultó sobre la agenda legislativa que la oposición le impuso al oficialismo para esta semana: el creciente endeudamiento de las familias y la posibilidad de extender por un año la emergencia en discapacidad. Al respecto, Tolosa Paz definió: “La agenda tiene que volver a ser que el Congreso sea la caja de resonancia de la solución de los problemas de la Argentina. Y ahí tiene que haber una relación con los sectores que producen en la Argentina”.

La diputada cargó contra Milei Soledad Aznarez

En el último tramo de la entrevista, fue consultada sobre el desempeño de La Libertad Avanza (LLA) al frente del Poder Ejecutivo, y la diputada de UxP apuntó: “Lo que más nos preocupa es la desconexión del Presidente con los problemas de la realidad”.

Sobre el desempeño económico del Gobierno exclamó que “solo de Vaca Muerta no puede vivir la Argentina” y que el país “está viviendo una catástrofe”. “De cara al 2027, el oficialismo está descalzado de la realidad: no mira a los que traccionan el empleo y el salario”.

“Desde que asumió, Milei no creó políticas públicas. Es más, sostuvo las AUH y las becas Progresar. Todos proyectos que ya venían de antes”, subrayó. En referencia al asistencialismo político, la dirigente peronista se desmarcó: “Durante mi gestión en Desarrollo Social sacamos más de 110.000 planes sociales. Y si hoy los referentes de los movimientos sociales no salen a la calle, es por la retracción que se está viviendo”.