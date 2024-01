escuchar

CÓRDOBA.- La vicepresidenta Victoria Villarruel vino por primera vez a Córdoba después de asumir su cargo. Lo hizo para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María pero aprovechó para varios contactos políticos: se reunió con el gobernador Martín Llaryora, con la vicegobernadora Myrian Prunotto y con la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (Juntos por el Cambio). Invitó también a los otros senadores nacionales por Córdoba, Luis Juez y Alejandra Vigo (Hacemos por Nuestro País), quienes no fueron.

La visita y los contactos de Villarruel en Córdoba consolidan la hipótesis de que arma su propio proyecto y busca su proyección. La situación no es nueva; el presidente Javier Milei le sacó la potestad sobre seguridad, defensa y la AFI, lo que la molestó. Hace unos días salió a desmentir una reunión con Macri en el sur.

Desde los círculos de Llaryora y Prunotto confiaron a LA NACION que el encuentro fue “muy distendido”, que no hubo reclamos puntuales de la provincia y que el gobernador cordobés compartió el rol que tiene Villarruel en el Senado con el de su vicegobernadora en la unicameral provincial, donde hay empate de votos.

Los contactos buscados con los senadores coinciden con la necesidad de Villarruel de sumar los 37 votos que necesita para que el proyecto de ley ómnibus sea aprobado. La iniciativa este lunes seguirá en tratamiento en el plenario de comisiones de Diputados.

Festival Jesus Maria edición 58 La Vicepresidenta Victoria Villarruel Prensa Festival Jesus Maria

Juez contó a este diario que habló tres veces con la vicepresidenta, pero como no está en la ciudad de Córdoba, le fue imposible verla. En el caso de Álvarez Rivero, la charla había sido programada en Buenos Aires. Y, desde el entorno de Vigo, indicaron que no podía reunirse porque está “saliendo de un cuadro de Covid-19″.

El encargado de los contactos con Llaryora fue Javier Pretto, expresidente del Pro, allegado a Mauricio Macri y actual viceintendente de la ciudad de Córdoba. El dirigente -expulsado del Pro después de aceptar sumarse al cordobesismo- tiene buena llegada a Villarruel; días después del balotaje ambos se reunieron y Pretto subió la foto a sus redes sociales.

“Avanzamos con vocación para reconstruir la relación con la Nación, defendiendo siempre los derechos de los cordobeses, trabajando juntos en profundizar la transformación de nuestra ciudad y potenciar el cambio que nuestro país tanto merece y necesita», expresó y agregó: ¡Se renueva la esperanza por un mejor futuro!”, escribió junto a la imagen.

Prunotto -radical expulsada del partido por su alianza con el peronismo cordobés- estaba de gira por Traslasierra y decidió regresar para encontrarse con la Vicepresidenta. También le planteó los temas que “preocupan” a Córdoba del proyecto de ley ómnibus.

Festival

Anoche Villarruel fue recibida por la Comisión Directiva del Festival de Jesús María integrada, entre otros, por Juan Ignacio López (presidente de la comisión), Federico Zárate (intendente de Jesús María) y Luis Picat (diputado nacional de JxC). Después de unas fotos ingresó al anfiteatro donde estaba cantando el santiagueño Peteco Carabal y Los Carabajales.

“No se paren que no ha llegado nadie”, repitió dos veces mientras la transmisión oficial mostraba a Villarruel. Carabajal es muy cercano al kirchnerismo y contó que iba a votar por Sergio Massa.

Al mediodía de este sábado, salió de la casa donde para en Villa Allende -ya se había quedado allí en otra visita- para ir a saludar los efectivos del destacamento de Gendarmería que la habían acompañado en Jesús María. “A quienes nos cuidan y protegen, les agradezco por colaborar en la protección de la provincia y sus ciudadanos”, dijo a Cadena 3. “No lo he conversado, pero espero que Milei venga a Córdoba en algún momento de este año”, añadió.

“Me encantó Jesús María, me sentí muy cobijada y querida, espero poder volver. Me sentí muy cómoda, tomé mate, me puse las boinas. No comí asado, pero ya voy a comer”, describió sobre su visita al festival. Un joven del público se le acercó y le regaló una boina roja que se puso de inmediato. No hizo ningún comentario sobre los dichos de Carabajal. Se quedará hasta el domingo al mediodía en esta provincia.