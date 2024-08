Victoria Villarruel convocó a un acto para conmemorar a las víctima de terrorismo

Escuchar

En medio de la polémica y la escalada de tensión dentro de la Libertad Avanza (LLA) que generó la visita de diputados libertarios a represores en el penal de Ezeiza, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a un evento para conmemorar a las víctimas del terrorismo.

El acto, que será encabezado por la presidenta del Senado, tendrá lugar este martes a las 17.30 en el Salón Azul del Palacio Legislativo. En el marco del Día Internacional de Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo, según comunicó Villarruel en su cuenta de la red social X, “el Senado de la Nación las recordará el martes 27 de agosto en un evento donde escucharemos sus testimonios. Veremos sus rostros y las acompañaremos en el abrazo que merecen”, escribió.

“En Argentina miles de ciudadanos que fueron asesinados, secuestrados, heridos, voladas sus casas con bombas, amenazados no han sido reconocidos aún por cuestiones estrictamente políticas”, expresó la titular de la Cámara alta. Y añadió, en la misma línea: “Pero las recordamos, pedimos por ellas, les damos voz y hasta el último suspiro pediremos Justicia, Verdad y Reparación para todos estos inocentes. Solo en los setenta 17.380 ciudadanos fueron agredidos por Montoneros y el ERP todo eso sigue impune hasta hoy”.

Hoy por Resolución de la ONU se conmemora el Día Internacional de Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo. En Argentina miles de ciudadanos que fueron asesinados, secuestrados, heridos, voladas sus casas con bombas, amenazados no han sido reconocidos aún por cuestiones… pic.twitter.com/uWoook180Z — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 21, 2024

El anuncio también se da en medio de un clima de tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta luego de que el jefe de Estado tomara distancia de la visita de legisladores oficialistas a un grupo de exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, al afirmar que esa no es su agenda.

El año pasado, el acto se realizó en el Salón Dorado de Legislatura, en el microcentro porteño, que fue vallado con un amplio operativo de seguridad. En ese entonces, disertaron Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 10 de agosto de 1974 en la localidad cordobesa de Villa María y cuyo cadáver apareció el 19 de agosto de 1975.

En rechazo a esa actividad, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, habían convocado a una concentración frente a la sede de la Legislatura.

Lilia Lemoine criticó a Villarruel por “lavarse las manos” ante la visita de los diputados

Este domingo, invitada a Comunidad de Negocios, ciclo conducido por José Del Rio en LN+, Lemoine acusó a Villarruel de tener “una agenda propia” y la instó a no opinar “en contra de las decisiones del Ejecutivo”.

Sin embargo, la diputada ya se había quejado de las actividades de la vicepresidenta. En un programa que tiene junto a otro libertario, el representante del Parlasur Iván Dubois, la diputada destacó: “Tengo que decir que me parece pésimo que la vicepresidente (sic) tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”. En otro tramo, también arremetió contra la presidenta de la Cámara alta por no haber respaldado a sus compañeros de bloque tras haber ido a visitar represores en la cárcel ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense.

Horas antes, la diputada nacional por la Libertad Avanza había escrito en su cuenta de la red social X: “Seguimos sorprendidos por cómo se lavó las manos Victoria”, en respuesta a otra publicación en la que se puede ver a la titular del Senado junto al sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien cumplió un papel fundamental para realizar ese encuentro.

LA NACION