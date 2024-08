Lourdes Arrieta contó cómo se planeó la visita a los represores y cuestionó a Martín Menem

Escuchar

En medio del escándalo por la visita de legisladores libertarios al penal de Ezeiza donde permanecen detenidos represores de la última dictadura militar, la diputada Lourdes Arrieta enfatizó: “Tengo miedo por mi vida porque yo vengo de Las Heras, de un barrio de Mendoza, donde estas cosas no se viven”. Además de relatar cómo se organizó esa reunión en la cárcel, Arrieta cuestionó a Martín Menem. Si bien no respondió directamente si creía que Martín Menem sabía de este paso de los parlamentarios por la penitenciaría, a lo que dijo “habría que preguntarle a él”, dejó entrever que el presidente de la Cámara de Diputados estaba al tanto.

“Como diputado de la Nación dentro de un guro de WhatsApp de La Libertad Avanza (LLA), con el respeto, el interés y la relevancia que debe tener ese grupo, creo que no sé, habría que preguntarle a él…”, dijo la legisladora. “Sugerís que no podía no saber”, le dijo el periodista Ernesto Tenembaum. “Exactamente”, respondió ella.

“Si [esta visita] no es parte de la agenda, señores, un poquito de atención. Los jefes que llevan adelante esta organización, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el del bloque, tendrían que decir que no es la agenda entonces yo hubiera acatado las órdenes que me hubieran dado”, dijo Arrieta en diálogo con Radio con Vos.

