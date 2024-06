Victoria Villarruel invitó a Mariano Recalde a poner plata de su bolsillo para pagarle el viaje a estudiantes a las Olimpiadas de Matemáticas: “No hay plata”

Escuchar

Cada año, el Senado de la Nación se hace cargo de los pasajes de los estudiantes argentinos clasificados a las Olimpiadas de Matemáticas. Sin embargo, para la edición 2024 de la competencia se negaron a entregar el dinero. Por ese motivo, el bloque opositor del recinto presentó un proyecto de ley para que la Cámara Alta costee el traslado de ida y vuelta de los seis participantes seleccionados.

“Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, publicó Mariano Recalde, senador nacional, en su cuenta personal de X.

De esta manera, la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, le respondió a través de la misma red social: “Senador Recalde, el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si ud. quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno”.

